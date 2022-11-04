【美企業績】Paypal末季指引遜預期　開市跌逾6%

▲ 【美企業績】Paypal末季指引遜預期

網上支付服務營運商Paypal（美：PYPL）第三季業績雖勝預期，惟管理層給予第四季前景展望卻大失市場所望。

Paypal開市跌超過6%，報71.74美元。

截至9月底止第三季，Paypal收入升12%至68.5億美元，優於市場預期的68.2億美元，每股經調整盈利為1.08美元，優於市場預期的0.96美元。總支付金額（TPV）按年增長14%，至3,370億美元。

可是，集團預期，第四季收入預料按年升9%至73.8億美元，遜預期的77.4億美元，每股經調整盈利介乎1.18至1.2美元。

不過，公司指，受惠持續生產動力，上調全年經調整每股盈利至介乎4.07至4.09美元，收入預料按年升10%，總支付金額按年升約12.5%。

公司表示，它正在與蘋果合作，以增強PayPal和 Venmo向商家和用戶提供服務，包括讓美國商家客戶通過他們的移動錢包接受非接觸式支付，並將PayPal 和Venmo網絡品牌的信用卡和借記卡添加到Apple Wallet。

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編輯：姚卓然