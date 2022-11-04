【職場熱話】打風WFH網上開會 打工仔「急事」申請短暫離開 不獲上司批准感尷尬 反被網民嘲「太有交帶」

本周初颱風尼格襲港，天文台在中午時段懸掛8號風球，讓不少打工仔放了半天打風假。不過自從疫情下在家工作（Work From Home）興起後，也有打工仔打風在家仍然要工作，近日有網民在討論區發帖，指打風當日公司WFH，事主在網上開會期間卻遇上尷尬事。

事主WFH期間網上開會經過：



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對於事主的經歷，未能引起網友的同情，反而認為是事主過於認真所致。

又係喎，睇唔到又聞唔到，都唔知你做乜

痾完返嚟都冇人知啦，你太有交帶了

老細講得啱喎，靜音後去廁所咪得囉

你只係sit-in，其實你唔講，去完都無人知啦

你係唔係度都冇人知, 仲咩無喇喇要講你行開呢

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責任編輯：李兆明