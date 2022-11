【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑出好成績奪獎金一萬元 香港馬拉松挑戰組報名周五開始

最近有關馬拉松或跑步界的新聞真的多的是,想跑馬拉松的朋友真的不愁無機會一展所長,更要加緊練習做足準備,因為機會不等人,隨時一瞬即逝。

為何有此說?香港馬拉松大會剛公佈,只要男子全馬挑戰組參賽者能在3小時之內完成賽事,又或者女子跑手在全馬挑戰組以3小時30分之內的時間完成,就可獲由原本的1,000元獎金,大幅加碼至10,000港元。相信自己能夠達標的跑手當然表示興奮,未曾sub3或sub330的跑友都想看看有否做「萬金」先生或小姐的實力,但首先要成功報名,而挑戰組只限曾參加並完成去年及今年在大會認可的馬拉松或半馬比賽的跑手參與,有關人士可於明天(11月4日)上午10時正開始,到大會網站https://www.hkmarathon.com/ 以挑戰跑手名額身份參加,如挑戰組合資格人數超過名額上限,大會將根據參賽者提交的合資格成績進行排序,成績較佳者將優先取錄。

▲ 想做萬金先生或萬金小姐,明天就記得要報名了!(圖片來源:渣打香港馬拉松facebook專頁)

可以預期,未來兩三個月在跑馬地馬場、沙田及馬鞍山海濱長廊,以及青公練長課的跑友,將會「直線上升」,為sub3或sub330努力!

另一方面,最近倫敦馬拉松公佈抽籤結果,相信抽中的人不多,但抽不中亦有機會再抽過,「六大馬拉松」大會Abbott World Marathon Majors(世界馬拉松大滿貫)早前宣佈將會額外加開「六大馬」席位給之前跑過三場或以上「六大馬」的跑手,協助大家完成六星之旅。大家緊記先到世界馬拉松大滿貫官方網站登入並更新個人資料才符合有關資格,網址是:https://www.worldmarathonmajors.com/

▲ 世界馬拉松大滿貫專頁。

「六大馬」大會將會在今個月開始邀請符合資格跑手報名,當中東京馬拉松及波士頓馬拉松只限完成五場的「六大馬」跑手,分別在今個月9日及 21日接受報名,名額分別為100及150名,倫敦馬緊接其後在12月5日接受報名,只要完成三場「六大馬」就具有資格參加比賽,名額更多達500名,實在不容錯過。

要拿取「六大馬」的「冬甩」獎章都要「有快趁手」,因為近幾年成都馬拉松、南非開普敦馬拉松及澳洲悉尼馬拉松都已被大會列為世界馬拉松大滿貫候選賽事 (official candidate race for the Abbott World Marathon Majors),若有關賽事在這幾年審核過程符合大會要求,最快在2025年晉身世界馬拉松大滿貫比賽之列,「六大馬」隨時變「九大馬」。

▲ 悉尼馬拉松有機會在2025年晉身世界馬拉松大滿貫賽事。(圖片來源:悉尼馬拉松專頁)

然而內地堅持嚴格的防疫政策,要舉行馬拉松賽事有一定難度,或為成都馬拉松晉身大滿貫帶來挑戰。原定於今個星期日(11月6日)舉行的長沙馬拉松,突然在上週五宣布改為線上賽,11月20日的成都馬拉松能否成功舉辦,備受關注。

▲ 長沙馬拉松早前突然宣佈取消實體賽事,改為線上方式進行。(圖片來源:長沙馬拉松專頁)

另外,香港越野跑盛事Translantau飛越大嶼在這幾個星期正式展開,一連兩個星期六日(11月5-6及11-12日)的大嶼山將會很熱鬧,主要是由於大會在今個及下個星期六會為跑手提供額外支援,包括讓100公里組別跑手先在梅窩寄存物資,跑手跑到大澳,即跑到大約一半時可取回有關物品,以及賽事贊助機構亦特別為參賽者寄存物品,在大約20公里之處的伯公坳提取,因此不少參加賽事的跑手都會選擇在這兩個星期六出發。最近大會更宣布部分途經的士多在星期六當天將會延長營業時間,深屈村的坤叔茶座將會連續兩個星期六開到晚上十點,水口村的鳳凰士多更會開放至凌晨一點,並成功向船公司爭取在今個星期六當天早上7時40分加開一班中環至梅窩船,十分貼心。在涼快天氣及多方支援下,預祝各位參加比賽的朋友順利完走,一起做出理想時間吧!

▲ 越野跑好手城武雅早前以14小時22分完成飛越大嶼100公里組別賽事。(圖片來源:Translantau facebook專頁)

作者_Clayton Lauw(劉茸)簡介: 跑齡10多年的傳訊公關,跑咗20個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力,2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

