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【薪酬調查】2023香港打工仔平均加薪1.6% 過半企業計劃引入海外人才

理財智慧 23:01 2022/11/03

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JobsDB近日公布最新「招聘、薪酬及福利調查報告」。調查結果顯示，僱主預期明年打工仔平均薪金調整幅度為加薪1.6%，逾七成僱對來年持審慎樂觀態度，惟68%受訪僱主反映過去十二個月請人難度增加，因此聘用海外人才或成新出路。報告預計明年招聘市場活躍程度能保持今年水平，甚至有望更趨活躍。

【可持續發展】與3家電動車充電服務供應商合作 領展旗下停車場電動車充電站數目 2024年前將增至3,000個【下一頁

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

在防疫措施持續放寬，經濟活動開始恢復的情況下，本港整體就業市場亦進一步改善。在整體薪酬調整方面，調查顯示僱主預期來年平均薪酬升幅為1.6%，維持2022年相若水平，較去年僅輕微下降0.1%，而六大加薪幅度最高工種分別為「傳媒／廣告（3.7%）」、「資訊科技（3.5%）」、「數碼市場推廣／電子商務／社交媒體行銷（3.4%）」、「品牌及市場推廣（3%）」、「工程（2.9%）」及「採購及買辦（2.9%）」。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

花紅及福利方面，今年亦有更多僱主表示願意發放雙糧或花紅。逾六成僱主在過去一年有派發花紅，平均值為1.6個月花紅，為近三年最高；其中「檢測／實驗室」、「珠寶／寶石／鐘錶」及「廣告／公關／市場推廣」更是「全民有花紅或雙糧」。此外，僱主更預期明年派發花紅金額會更鬆手，至平均派1.9個月花紅，且各職級員工均有望受惠。

由於過去兩年疫情的影響，社會對人才的技能需求有著翻天覆地的改變，近7成（68%）受訪企業表示於過去十二個月，招聘人才較五年前困難，當中最難招聘的職級包括主任／經理，中層管理及一般職員／非管理職位 。另外受訪企業表示難以填補職位的三大主因為「求職者對薪金及福利期望提升」、「難以招聘合適人才」及「難以招聘具相關經驗的人才」。為了應付人力需求，不少企業選擇聘請應屆畢業生及海外人才，以補足不同職級的空缺。53%受訪企業於過去一年有聘請應屆畢業生以填補低層空缺，比例為近三年最高。另外，超過一半企業有計劃引入海外人才，當中以填補主任／經理（41%）及中層管理（36%）的空缺為主。

【多圖】必嘉坊‧迎匯兩房連裝修示位陪你睇 現代復古風設計彰顯生活品味【下一頁

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記者：鄭日棱

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