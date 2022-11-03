▲ 【電視廣播TVB】TVB高層再發千字文解話 澄清惹火Linkedin貼文

近日TVB電視廣播 （00511） 在社交平台Linkedin發文，批評市場營銷人員為何選擇廣告成本高的「另一個電視台」，更形容是「匪夷所思」。TVB繼周三（2日）發聲明澄清無意針對任何人，不存在攻擊廣告業界之說後，TVB總經理（商業營運）蕭世和周四（3日）再發出逾1200字長文回應有關LinkedIn涉及收視點成本（CPRP，Cost Per Rating Point）的討論。

TVB：Linkedin貼文初心是提出CPRP價值

蕭世和表示，有關CPRP在投放廣告的參考價值是發表Linkedin貼文的初心，並以洋洋千字解釋為何投放電視廣告要重視CPRP。

蕭世和解釋，CPRP就是以投放廣告的費用除以收視點，藉以計算效益，也是計量廣告回報的最科學化數據之一，又稱流傳中很多收視點不可信的理由，其理據都未必經過查証事實。

無工具計算社交媒體所取得的節目廣告效益

該篇千字長文提到，近年社交媒體和手機興起，無可否認，將這些平台取得的電視節目廣告效益亦應計算在內，並稱「只可惜至今為止，無論本地和國際間仍未能創立出一套像收視調查的通用科學計量工具去計算其效益」。

蕭世和表示，電視目前仍是非常普及和有效的推廣渠道，行業必須更加重視科學化的數據，並且不斷作出優化，同時讓外界接受和了解。

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編輯：李哲毅