【宏觀術數@iM網欄】農曆十一月 武曲化忌重疊

接連兩期和大家談過《通勝》中的一些有用術數資料，分別為以中原地區天時氣候農耕為主的「春牛圖」，和涉及地運住宅的方位圖，本擬順序談關於個人流年運程方面的資訊，方便讀者們計劃來年八運最後一年。恰好11月7日便值「立冬節」，以節氣來計已正式踏入冬季，近日發生大事又較多，有些特別日子值得先提出未雨籌謀。

9月底分析秋分節始入星盤和10月星占時，已提及過10月較動時間為節10月28日一段時間，事實上10月底恆指創近期新低外，11月初又較罕見掛上八號風球，颱風尼格是1972年後第一次11月份的八號風球，剛好半個世紀，術數朋友可能更留意到1972年為壬子年，今年亦是壬年，50年前的上一次是11月8日襲港和今次尼格原來也只是數日之差。

同時間，韓國又發生嚴重傷亡事件，這個10月好像不太平順。部份港人會聯想到當年1993年蘭桂坊元旦事件。雖云1993年因未過立春和年初一，其實術數計算又還是壬戌年 …。當中是否存有天意玄機抑或只是巧合？

當然天干循環以10年為單位，配合地支每個壬干仍是有所不同的。再細看假如一年簡單分成四季，冬季會是轉機還是延續呢？值得先稍作分析。

11月份留意美國市場 和 英磅匯市

立冬後11月8日便是月圓，星占意義來說是太陽和月亮呈對衝相，對未來半個月有較重要影響。星盤較重要的組合為日、月對衝相，除了太陽容易會到的水星和金星外，同時會合到天王星和月北交點。天王星每主突然變化，加上和月北交點的組合，再加從宏觀角度這月份，特別月初這幾天便要留意美國市場的突變，與及英磅匯市的變化。近月英國政局變化較多，以往已就英國國運作過詳細分析，利其旺於九運，卻必定會於運前多生波折，甚至戰火或火災等，現今矩九運正規時間已在倒數，風吹草動也宜留意。

於香港而言，相關組合影響著基層市民和勞力市場，容易出現公司倒閉或類近情況，為「打工仔」帶來損失。此外，航運和旅遊業界宮仍受到不良行星組合影響，雖然政策已有放鬆，但會否仍有如康泰旅行社等倒閉情況，卻不得不小心，並且至11月24日前，流月的化忌星仍為文昌化忌，是文書、票據失利，招致損失之象，若果預繳式消費交易總是小心駛得萬年船也。

11月24日後武曲雙重化忌

另一個11月份值得留意的日期為11月24至29日，11月24日為十一月朔日，星盤火星刑會海王星於地產宮位，加上農曆十一月份流月化忌星為武曲化忌，重疊流年忌星，武曲為財星而化忌最簡單解釋是破財，於社會上是倒閉潮或經營困難，月份干支壬子皆屬水，對忌水人仕則更宜小心交通意外等。綜合來說月份交接的這幾天，個人錦囊必定是小心出入，特別是忌水人仕，如果曾於2012年冬季曾有意外事故者更為慎之。市場上就宜小心突然波動而產生損失。特別是在24至29日這幾天時間。

星盤中另一個重要組合則仍屬對英國及英聯邦國家帶來不利影響，由於近年移居外地港人增加，也順道提出來作參考。