【英國加息】英倫銀行加息0.75厘　為33年以來最大加幅

英倫銀行宣布，加息0.75厘，符合市場預期，為33年以來最大加息幅度。基準利率升至3厘。

英倫銀行坦言，英國經濟前景「非常具挑戰」，預計第四季通脹率將達到11%左右的峰值。該行又指，經濟已經進入衰退，。若利率遵照市場曲線，料當地經濟將會連續兩年出現收縮，預測明年經濟萎縮達1.5%。該行預計，到2025年底，失業率將穩步上升至 6.4%，幾乎是目前3.5%的兩倍。

英倫銀行指，金融市場預期利率將在明年第三季度達到5.25厘的峰值，但最終利率或低於市場預期水平。

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英倫銀行又稱，若經濟發展與最新的預測一致，可能需要進一步加息才能令通脹持續回到目標水平。通脹方面，該行料2024年第四季消費物價指數（CPI）將會回落至2.2%，2025年第四季CPI為0.8%。

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責任編輯：黃苑筠