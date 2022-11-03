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【英國加息】英倫銀行加息0.75厘　為33年以來最大加幅

環球政經 22:00 2022/11/03

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英倫銀行宣布，加息0.75厘，符合市場預期，為33年以來最大加息幅度。基準利率升至3厘。

英倫銀行坦言，英國經濟前景「非常具挑戰」，預計第四季通脹率將達到11%左右的峰值。該行又指，經濟已經進入衰退，。若利率遵照市場曲線，料當地經濟將會連續兩年出現收縮，預測明年經濟萎縮達1.5%。該行預計，到2025年底，失業率將穩步上升至 6.4%，幾乎是目前3.5%的兩倍。

英倫銀行指，金融市場預期利率將在明年第三季度達到5.25厘的峰值，但最終利率或低於市場預期水平。

同場加映：【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

英倫銀行又稱，若經濟發展與最新的預測一致，可能需要進一步加息才能令通脹持續回到目標水平。通脹方面，該行料2024年第四季消費物價指數（CPI）將會回落至2.2%，2025年第四季CPI為0.8%。

【延伸閱讀】【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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英倫銀行 失業率 CPI 經濟衰退 加息 通脹 對沖基金

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