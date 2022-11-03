【美國加息】安本：增明年2月進一步加息的可能　料美元繼續走強

美國聯儲局（FED）周四（3日）公布議息結果，一如市場預期，再度宣布議息0.75厘。安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong認為，由於聯儲局鮑威爾表示最終利率將高於早前市場的預期，預計利率點陣圖將在於今年12月的聯邦公開市場委員會上進一步向上修正，同時聯儲局在明年2月之後進一步加息的可能性亦增加。

總體而言，安本預期貨幣政策引發的衰退將在2023年第二季度之後的某個時間出現。聯儲局將維持利率在較高水平，然後只會在衰退出現後才進行調整和減息。

安本預計今年12月的聯邦公開市場委員會上將宣佈進一步加息0.5厘，並在2023年初再加息0.5厘。

安本對聯儲局調高最終利率並在更長時間內保持較高利率的觀點，基於鮑威爾對聯儲局加息策略的三個關鍵問題的回答。第一，加息速度：鮑威爾表示，由於利率遠高於中性利率，加息速度並不太重要。第二，息率水平：鮑威爾表示，鑑於多項數據比預期更具通脹性，現在考慮最終利率或暫緩加息還為時過早。第三，政策收緊持續時間：鮑威爾強調，過早放鬆政策的風險大於維持過高利率過久的風險。過度寬鬆政策可能會導致通脹預期不受控制，最終若需要糾正時會更加痛苦。

同場加映：【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

對亞洲投資者的影響

鑑於聯儲局有意推高最終利率，而其他央行正在考慮暫緩，安本預計美元將繼續走強。亞洲投資者可以通過投資 (a) 具質素的美國公司，(b) 美元和美元對沖投資級別債券，以及 (c) 服務業主導型經濟體的貨幣和股票，以配合美元走強。

較高的利率環境也讓亞洲的利率受惠者跑嬴大市，例如新加坡和印尼股票。同時令貨幣政策較寬鬆的中央銀行的利率環境存在優勢。在這種情況下，安本預計澳洲的利率環境將優於美國。

安本預計，隨著金融領域進一步收緊，經濟增長收縮，商品需求將下滑。由於投資組合外流和貿易量下降，依賴出口的國家亦變得脆弱。我們預計服務業主導型經濟體的股票和貨幣表現都將跑嬴依賴商品出口的經濟體。因此，我們認為包括新加坡和泰國等東盟國家的貨幣和股票將優於台灣和韓國。

【延伸閱讀】【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

同場加映：【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠