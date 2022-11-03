▲ 【金融峰會】金管局余偉文：逾200名金融機構高管參與峰會 計劃明年成立30周年再辦

為期3日的國際金融領袖投資峰會已於周四（3日）結束，共26名金融業人士分享觀點和想法，金管局總裁余偉文表示，計劃於明年於金管局成立30周年，再舉辦國際金融領袖投資峰會；並指隨香港進一步復常，期望更多盛事及活動在香港進行。

會議涉環球經濟前景、科技、可持續發展及內地機遇

活動回顧方面，除首日開幕禮外，周三（2日）談及駕馭利率上升、滯脹、日趨複雜的地緣政治，及疫情持續所致的不確定性；探討科技和可持續發展兩大趨勢對金融業的未來發展；以及內地金融監管機構則分享内地經濟及金融市場的機遇。金管局及金融學院於周四（3日）合辦「與國際投資者對話」研討會邀請8家全球頂尖投資管理機構代表發言，討論環球投資前景及投資者在現時投資環境下的管理風險及未來機遇。

是次峰會共匯聚逾200位來自全球約120家金融機構的國際和地區負責人，當中超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表，參與峰會機構涵蓋銀行、證券、資產管理、主權財富基金、私募股權和風險投資、對冲基金和保險公司等各個金融界別。金管局樂見參會者及訪客們利用這次機會與其本地員工、客戶和持份者作交流，感謝所有嘉賓，尤其海外與會者參與。

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編輯：宋佩恩