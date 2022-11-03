  • 22°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 22:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

八號風球下錄新低成交 嵐山三房累減155萬售

股樓投資 21:19 2022/11/03

分享：

分享：

中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯表示，美國加息如市場預期，令買家入市增考慮因素，不少業主面對現實擴大議價空間。大埔嵐山剛錄本月首宗成交，屋苑於八號風球下錄低價成交個案，屋苑新近錄3座低層C室，單位實用面積735平方呎，3房連套房間隔，放盤時開價約850萬元，其後減至810萬元，日前議價後以695萬元易手，實用平均呎價9456元，造價回到2017年水平。

據了解，新買家為換樓客，把握樓價回落的時機換樓，早前沽出原有外區兩房物業，再購入上述單位自用。據了解，原業主於2014年以597萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位帳面獲利約98萬元離場，單位升值約16.4%。

延伸閲讀【多圖】必嘉坊‧迎匯兩房連裝修示位陪你睇 現代復古風設計彰顯生活品味

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

同場加映【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

二手市場 嵐山 中原地產 大埔

上一篇文章

【英國加息】英倫銀行加息0.75厘　為33年以來最大加幅

下一篇文章

【另類機遇】高盛稱料美元持續走強 建議投資墨西哥披索和巴西雷亞爾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款