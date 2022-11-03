八號風球下錄新低成交 嵐山三房累減155萬售

中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯表示，美國加息如市場預期，令買家入市增考慮因素，不少業主面對現實擴大議價空間。大埔嵐山剛錄本月首宗成交，屋苑於八號風球下錄低價成交個案，屋苑新近錄3座低層C室，單位實用面積735平方呎，3房連套房間隔，放盤時開價約850萬元，其後減至810萬元，日前議價後以695萬元易手，實用平均呎價9456元，造價回到2017年水平。

據了解，新買家為換樓客，把握樓價回落的時機換樓，早前沽出原有外區兩房物業，再購入上述單位自用。據了解，原業主於2014年以597萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位帳面獲利約98萬元離場，單位升值約16.4%。

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