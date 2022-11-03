【另類機遇】高盛稱料美元持續走強 建議投資墨西哥披索和巴西雷亞爾

美國聯儲局（FED）周四（3日)公布連續四度加息0.75厘，持續鷹派立場，投行高盛集團 (Goldman Sachs)（美：GS） 指，料與美國經濟密切相關的新興市場貨幣將表現出色，墨西哥披索巴西雷亞爾是投資者首選。

高盛策略師在一份報告中指出，與其他發達國家比較，美國經濟更有可能避免衰退，而料美元的強勢可能會再持續一段時間。

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巴西和墨西哥視美國為最大貿易夥伴，今年以高利率吸引了不少的投資者。目前為止，今年兩者貨幣兌美元匯率分別上升超過 8%和4%。

策略師隨後建議，投資者應要尋找與美國經濟成長前景相關密切，但對亞洲及歐洲經濟波動曝險有限的貨幣，如墨西哥披索和巴西雷亞爾為其首選。

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記者：何珊如