【美國加息】鮑威爾稱暫停加息為時尚早 美股市場一度反彈再下跌

美國聯儲局（FED）周四（3日）公布議息結果，一如市場預期，再度宣布議息0.75厘，將央行的基準聯邦基金利率提高到3.75%至 4%之間，至2008年1月以來的最高水平，並為聯儲局第四次連續加息0.75厘。

聯儲局在其後的聲明釋出有意放慢加息步伐信號，並暗示將可能改變貨幣政策以降通脹。惟主席鮑威爾（Jerome Powell）在新聞發布會上表示「暫停」加息為時尚早，使美股市場一度反彈再下跌。



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鮑威爾表示：「什麼時候放慢加息步伐的問題，遠不如將貨幣政策限制在多高以及多長時間的問題重要」，故現在討論美聯儲何時限制利率還為時過早。鮑威爾其後則補充，可能將在下一兩次會議討論放緩緊縮步伐，但尚未做出任何決定。

鮑威爾發言後，美股3大指數全部應聲下跌。標普500指數同日收市報3,759，下跌2.50%；道指收報32,146，跌1.54%；納指收市報10,524，跌3.36%。另外，美國十年期國債債券收益率則升1.9%，收報4.17。



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記者：何珊如