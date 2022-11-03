【英國加息】英倫銀行加息0.75厘　終端加息路徑低於預期　英鎊兌美元曾穿1.12　兌港元守8.8算

英倫銀行公布最新議息結果，加息0.75厘符合市場預期，為33年以來最大加息幅度，亦是至去年12月底連續第8次加息，基準利率升至3厘水平。加息未有驚喜，英鎊滙價繼續弱勢，兌美元現時險守1.12關口，兌港元暫時仍企穩8.8算水平。

未來兩年將陷入經濟衰退

央行坦言英國經濟前景非常具挑戰性，預期當地第四季通脹有機會升至11%左右的峰值，較10月份預期「略低於11%」的預測更高，又指能源價格高企及借貸成本上升下，英國現時已陷入經濟衰退，若利率遵循市場曲線，當地將會連續兩年出現經濟衰退，預測明年經濟萎縮達1.5%，與此前預期相若。又表示如果前景顯示通脹壓力加大，貨幣政策委員會將在必要時作出有力回應。

英倫銀行指，金融市場預期利率在2023年將達到5.25厘的峰值，但央行指最終利率或低於市場預期水平，成為英鎊在議息後走弱的原因之一。

預計通脹到2024年底跌至接近2%目標水平

在通脹預期方面，央行預計到2024年第四季，CPI將會回落至2.2%，接近英倫銀行的目標水平，到2025年第四季CPI則為0.8%。此外，央行指若按照現時走勢，英國2025年失業率將升至6.5%。

英倫銀行最終以7票贊成，2票反對通過利率決議，2票反對的委員分別支持加息0.25厘及0.5厘。

相關文章：

【META】WhatsApp 社群功能正式在港登場 容許用戶設分頁管理多個群組

【美國加息】惠理：通脹壓力正逐步緩和 聯儲局明年上半年或轉鴿 一文看清投資界對美國加息看法（不斷更新）

編輯：葉志偉