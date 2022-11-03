【可持續發展】與3家電動車充電服務供應商合作 領展旗下停車場電動車充電站數目 2024年前將增至3,000個

領展（00823）於今日（3日）宣布與3家主要的電動車充電服務供應商，包括基石科技控股（08391）、香港電動能源及香港蜆殼建立戰略合作，將於2024年底前在旗下各區停車場提供合共3,000個電動車公眾充電站。領展表示期望透過此計劃，為構建香港成為更宜居的綠色智慧城市出一分力。

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行政長官李家超於今年施政報告中，重申推動綠色運輸。事實上淘汰燃油車已是全球大勢所趨，不少車廠都積極部署轉型，根據去年公布的《香港電動車普及化路線圖》，政府計劃在2035年或以前停止新登記燃油私家車（包括混合動力車），目標是引領香港在2050年前達致車輛零排放的未來路向，以配合香港致力爭取於2050年前實現碳中和的目標。

領展董事會主席聶雅倫表示：「領展今天公布電動車公眾充電站安裝計劃，為我們致力推動可持續發展項目的道路上，寫下重要的里程碑。我們將不時檢視市場需要以調整計劃，確保配合香港末來發展，並滿足社會不斷變化的需求。」

環境及生態局副局長黃淑嫻在今次活動致辭時表示：「政府去年發表《香港電動車普及化路線圖》以推動電動車普及化。行政長官剛發表的 2022年《施政報告》亦提出多項措施推動綠色運輸。過去幾年香港電動私家車首次登記的數量正迅速增長，從2019年的6%增加至今年首三季的45%，幾乎以每年翻1倍的比例迅速增加。然而，要建構一個完善的電動車充電網絡，實在有賴政府和私人機構的共同努力。我們非常樂見領展和未來更多機構響應政府推動綠色運輸的政策，推行便利電動車充電的措施。」

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責任編輯：嚴浩文