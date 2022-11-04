英國自由黨發展興衰 保守黨恐重蹈覆轍 環球社會熱點 16:05 2022/11/04 分享： 分享： 英國政壇近日亂象叢生，出現一年三度換相，保守黨內嚴重分裂，資深議員更公開怒斥黨員不是。回望歷史，工黨成為英國兩大政黨之前，自由黨才是與保守黨並駕齊驅的政黨，第一次世界大戰前已是長期執政黨，但因黨內紛爭不斷，促使工黨趁虛而入。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 61歲印尼農民第88次結婚 新娘竟為某任前妻 今日 61歲印尼農民第88次結婚 新娘竟為某任前妻 全球三分一冰川2050年前消失 中國一世界遺產未能倖免 今日 全球三分一冰川2050年前消失 中國一世界遺產未能倖免 Kanye West粉絲發起眾籌78億 助偶像重登超級富豪寶座 今日 Kanye West粉絲發起眾籌78億 助偶像重登超級富豪寶座 【南韓人踩人】女星李英愛向罹難家屬捐款 助遺體運返俄羅斯 2022/11/03 【南韓人踩人】女星李英愛向罹難家屬捐款 助遺體運返俄羅斯 巴西超模已簽婚前協議 與美足球星前夫分逾50億身家 今日 巴西超模已簽婚前協議 與美足球星前夫分逾50億身家 你可能感興趣 61歲印尼農民第88次結婚 新娘竟為某任前妻 今日 10:05 61歲印尼農民第88次結婚 新娘竟為某任前妻 全球三分一冰川2050年前消失 中國一世界遺產未能倖免 今日 09:05 全球三分一冰川2050年前消失 中國一世界遺產未能倖免 Kanye West粉絲發起眾籌78億 助偶像重登超級富豪寶座 今日 08:35 Kanye West粉絲發起眾籌78億 助偶像重登超級富豪寶座 最新專欄文章 更多 地緣政治角力 芯片競賽左右大局 2022/10/29 地緣政治角力 芯片競賽左右大局 芯片成地緣政治勢力競技場 源何中國較日韓更具優勢？ 2022/10/28 芯片成地緣政治勢力競技場 源何中國較日韓更具優勢？ 德國臨能源危機 緣何仍堅持廢核？ 2022/10/22 德國臨能源危機 緣何仍堅持廢核？ 德國反核運動影響深遠 為何危機關頭仍拒核能？ 2022/10/21 德國反核運動影響深遠 為何危機關頭仍拒核能？ 大熱預言書 推測2023全球多災難 2022/10/15 大熱預言書 推測2023全球多災難 網絡熱話 選舉 下台 約翰遜 脫歐 政治 英國