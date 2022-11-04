英國自由黨發展興衰 保守黨恐重蹈覆轍

英國政壇近日亂象叢生，出現一年三度換相，保守黨內嚴重分裂，資深議員更公開怒斥黨員不是。回望歷史，工黨成為英國兩大政黨之前，自由黨才是與保守黨並駕齊驅的政黨，第一次世界大戰前已是長期執政黨，但因黨內紛爭不斷，促使工黨趁虛而入。

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