【香港工業】維特健靈陳曦齡、聯泰陳守仁獲工總頒「傑出工業家獎」

▲ 本屆誕生兩名「傑出工業家獎」和6名「香港青年工業家獎」得主。（李智美攝）

香港工業總會2022年度「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」頒獎典禮於今（日3日）舉行，本屆誕生兩名「傑出工業家獎」和6名「香港青年工業家獎」得主。

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大會頒發了2022年「傑出工業家獎」予維特健靈健康產品有限公司董事長陳曦齡，以及聯泰集團創始人兼主席陳守仁。

同時頒發了「香港青年工業家獎」予6位年輕工業家，分別為：相達生物科技國際有限公司董事長兼首席執行官招彥燾、鋁遊家國際貿易有限公司董事總經理鄺海峰、寶力機械有限公司華南區總經理黎銳敏、達利國際集團董事總經理兼行政總裁林知譽、聯興眼鏡光學有限公司首席執行官謝小雁、金城營造集團有限公司行政總裁王紹恆。行業涵蓋紡織、絲綢、生物科技、醫藥保健、建築、機械、眼鏡製造和能源基建。

工總主席查毅超在致辭時表示：「得獎者能夠脫穎而出，除了因為他們的產品及技術獲得市場和消費者的肯定，亦因為他們重視產業的轉型升級和投資科研，引入智能製造，推動再工業化，實現可持續發展。讓企業在疫情衝擊和全球競爭之中，仍然能夠獨佔鰲頭，印證了『香港製造』的實力。」

「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」頒獎典禮一直是工總的年度盛事 ，至今已表揚了22位傑出工業家及251名青年工業家。

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記者：李智美