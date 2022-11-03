▲ 【META】WhatsApp 社群功能正式在港登場 容許用戶設分頁管理多個群組

Meta（美：FB）旗下WhatsApp宣布，將於未來數星期在香港陸續推出全新「Communities 社群」功能，用戶可在同一個大主題之下，再設立有個別不同主題的群組。

WhatsApp稱，Android及iOS用戶現可分別透過點擊對話上方或下方的最新「社群」分頁，從而建立新社群或加入現有群組。社群成員可轉換不同群組以即時獲取所需資訊，而社群管理員亦可以向成員分享重要消息。

Meta CEO Mark Zuckerberg表示，WhatsApp今日正式推出全新社群功能，讓用戶能夠更方便有效地管理不同群組對話及廣播等。同時，亦會推出投票功能及可容納多達32人的視像通話。所有訊息會經 WhatsApp 端對端加密，確保用戶私隱。

WhatsApp 社會效益全球總監 Clair Deevy表示：，社群功能旨在進一步支持社會上不同的群體，包括鄰里、學校，以及義工群組等。不少人善用WhatsApp進行日常溝通及接收資訊。有見及此，希望為用戶帶來更多實用功能，包括：社群公告群組、群組首頁讓所有相關群組一目了然，從而提升他們的溝通及資訊分享體驗。

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編輯：李哲毅