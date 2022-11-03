▲ 【Twitter】KOL嫌棄8美元藍剔月費Plan 馬斯克貼meme圖反擊、連日舌戰名流及網民

全球首富馬斯克（Elon Musk）正式入主Twitter（美：TWTR）後隨即大刀闊斧整頓公司，除了光速炒了原行政總裁Parag Agrawal 、財務總監Ned Segal、法務政策主管Vijaya Gadde魷魚外，擬向藍剔用戶（即已獲身分認證用戶）收取月費8美元。

然而這項具用戶驗證功能的新付費訂閱服務被部分網民群起反對，Twitter重度用家馬斯克貼出Meme圖反擊，諷刺用戶居然寧願花費8美元在只能飲30分鐘的星巴克飲品，也不願付出8美元購買Twitter的藍剔認證。馬斯克更揚言，左右同時被攻擊是個好兆頭。

馬斯克：Twitter 不能完全依賴廣告商

多位藍剔用戶炮轟馬斯克做法，美國民主黨眾議員Alexandria Ocasio-Cortez在Twitter貼文：「笑死，這位億萬富翁試圖向人們推銷言論自由，但實際上是每月 8 美元的訂閱計劃。」馬斯克則反擊：「感謝你的意見，請你現在支付8美元。」

日前傳出月費計劃索價20美元，美國恐怖小說大師史蒂芬‧金（Stephen King）當時已表示：「要每個月支付 20 美元才能保留我的藍色認證嗎？他們才是應該付錢給我的人吧。如果這個計畫真的實施了，我就會離開。」隨後，馬斯克回應指：Twitter需要以某種方式支付帳單，強調不能完全依賴廣告商，「若月費8 美元怎麼樣？」

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編輯：李哲毅