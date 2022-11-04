61歲印尼農民第88次結婚 新娘竟為某任前妻

印尼一名61歲農民自爆過往曾有87段婚姻，獲封花花公子。這名男子準備舉行第88次婚禮，而新娘竟然是他的某任前妻。男子表示雖然他與這名前妻的首段婚姻僅維持一個月，但他仍然深愛對方。

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外媒報道，這名61歲男子Kaan來自印尼西爪哇。他於14歲時首度結婚，首任妻子年齡比他大2歲。Kaan透露由於他當時對待妻子的態度不好，髮妻在結婚兩年後就主動提出離婚。

Kaan坦言首段婚姻改變了他的感情觀念，他不滿髮妻主動提出離婚，決定要成為一個花花公子遊戲人間，讓身邊的女性為他瘋狂。

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不過Kaan表示不想做對女性不利的事，也不會玩弄女性感情，認為與這些女性結婚總好過做不道德的事。

Kaan透露自己會結第88次婚，而新娘正是其第87任前妻。兩人的婚姻僅維持短短一個月，但彼此仍深深愛著對方。他透露是前妻主動向他提出破鏡重圓，而他也無法拒絕對方回到自己身邊，因此欣然答應復合。

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責任編輯：鄭錦玲