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【大行報告】富瑞：內地批准無期 自復星醫藥估值剔除復必泰疫苗

股樓投資 18:33 2022/11/03

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富瑞表示，由於復必泰疫苗在內地批准無期，該行將復必泰疫苗自復星醫藥估值中剔除，並將其目標價由90元大幅下調至26元，評級降至「持有」。復星醫藥周四（3日）收市報22.6元，跌幅5.2%。

 

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

 

該行指復星醫藥第三季收入及純利分別按年增2%及跌16%，扣除BioNTech（BNTX.US）股票的公允值虧損下，經調整純利按年增10%。其新冠肺炎小分子口服藥物阿茲夫定片目前已被列入中國醫保藥品目錄，並定價每次療程540元人民幣。雖然內地批准時間表尚未清晰，但復必泰疫苗截至今年9月在港澳台地區銷量已累計逾3,000萬劑。

 

【延伸閱讀】大行點睇：遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化，請按【見下頁

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復星醫藥早前公布9月止第三季度報告，按中國會計準則，實現營業收入102.7億元人民幣(下同)，按年增加1.7%。錄得歸屬股東淨利潤9.07億元，倒退16.2%，每股收益34分。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

 

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撰文：鄭昊彤

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BioNTech 港股 復星醫藥（02196） 大行報告

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