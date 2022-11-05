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【劉‧住保鮮期@iM網欄】台灣百年老店 度小月的滋味

名人薈萃 10:00 2022/11/05

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近日常常在不同渠道都聽到「香港已回復正常」，剛好日前經過銅鑼灣，發現多了很多種類不同的新餐廳。當中台灣經典百年老店「度小月」原來巳在銅鑼灣開新店，二話不說當然要一嚐該店的特色台南菜餚和各款忠於傳統口味的美食。

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甫一坐下，便看到餐桌上「度小月」的簡介。原來該店祖先是台南漁民，每年在海象不佳的季節，俗稱「小月」均無法出海捕魚維生，為了養家活口，就賣起麵來藉此「度」過「小月」，隨着挑著擔仔沿街叫賣，「度小月擔仔麵」逐漸廣受歡迎，後來更轉戰以店舖形式經營，輾轉百年，目前已由第四代掌舵。聽說年底還會在旺角開新店，為香港復常和前景投下信心的一票。

說故事過後，讓我馬上和大家分享美食。先來四小碟，香蔥脆皮炸大腸、烤紹興香腸、台醬涼拌茄子和皮蛋肉鬆豆腐。當中的香蔥脆皮炸大腸是銅鑼灣店的獨家菜式，師傅在豬大腸內釀入香蔥，令口感層次豐富，加上蔥的香氣和纖維質感，輕而易舉地添加不少香氣和咬口的感覺，自問吃過各式各樣的炸大腸，這款台南加蔥的炸大腸非常有特色，值得一試。吃過四小碟後，感覺有別於一般台式料理着重食材的原味道，台南食物味偏濃又帶甜，原因台南盛產庶糖，當地廚師在烹調過程中，喜以多糖作調味，皆因早年台南的居民相信能吃到糖，就是有錢人的象徵，所以台南菜普遍味道到帶甜。相信百貨賣百客，怎樣都有捧場客。

主菜的胡椒蝦，炒得火喉十足，胡椒味燶但不太辣，而且蝦肉彈牙味美。而古早三杯雞煲，香味濃郁，味道獨具台南菜特色。招牌擔仔麵肉湯加入少許豬皮豬油，口感滑溜。而於擔仔米粉，一吃之下滿有驚喜，皆因它們選用幼細爽滑的台灣新竹米粉來製作，加上自家製原味肉燥，又一次讓我用舌頭遊歷台南美景。

新店位於銅鑼灣心臟地帶，舖面光亮時尚，以台灣老房子特色的紅磚為設計主軸，配上簡約時尚的淺色餐桌椅，還在牆壁上掛上不少台灣黑白老照片作點綴，而餐飲接待是由殷勤細心的年輕工作人員負責，這一新一舊、一老一嫩的組合，整體給人滿滿的台灣人民氣息感覺。

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作者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

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