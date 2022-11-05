【清酒新世界@iM網欄】北王よいち 蝦夷蔵梅酒 LAB

今天介紹的「蝦夷蔵梅酒 LAB x北王よいち」是以國士無雙梅酒混合了余市蘋果汁，酒造的合作夥伴是余市的北王よいち，這款清酒口感方面比較清爽，味道則酸酸甜甜。酒標上見到余市林檎即是蘋果，如果在香港見到林檎，就代表是來自日本的蘋果。

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北王よいち建立於1992年，農場位於北海道西部的余市，余市則有「北海道第一水果城市」的稱號，自日本首次成功種植蘋果以來，北王よいち一直積極種植，被稱為最北端的水果王國。農場主要的工作是農產品加工、銷售，還有種植不同的水果等等，農場內種植了大量的水果，譬如：蘋果、布冧、櫻桃蕃茄、桃、野櫻莓和中型番茄。由於當地肥沃的土壤和晝夜溫差大的氣候，能夠種出結實且含糖量高的優質水果。

農場的農產品加工是由熟練的農民挑選當季優質的水果，並製作100%的果汁和果醬，過程中盡可能不添加任何添加劑。由於當地出產很多優質水果，基於這一理念，北王よいち對原材料和製造方法十分講究，希望每一個人都能享受到既安全又美味的果汁和果醬，充分發揮每種水果的甜味、酸味和香氣。

農場出產的果汁主要分為兩種，一種是「直」型，即按原樣殺菌包裝，另一種是「濃縮還原」型，即去掉水分再加水製成糊狀，恢復原汁原味，這樣製作有利儲存和運輸成本，但風味會隨著去掉水分而有所流失。此外，農場的果汁產量大，所需原材料約10%是自己種植的，而他們製作的番茄汁超過70%的原材料是農場種植的中型番茄和櫻桃番茄，至於迷你番茄汁更是100% 使用農場種植的原材料。

地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話：0166-23-2251

官網：https://takasagoshuzo.com/

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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