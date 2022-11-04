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全球三分一冰川2050年前消失 中國一世界遺產未能倖免

環球社會熱點 09:05 2022/11/04

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全球氣候危機正在加劇，一眾國際機構警告全球環境或大大改變。聯合國教科文組織（UNESCO）報告顯示，全球3分1冰川注定在2050年前消失。UNESCO更列出受氣候變化影響，各地將會消失的冰川名單，中國的黃龍風景名勝區亦名列其中。 UNESCO指，冰川消失是氣候暖化的明顯證據之一。

聯合國警告歐洲氣候暖化程度 為全球平均水平2倍 【下一頁】

UNESCO在50個聯合國世界遺產地，發現約1.86萬處冰川，約佔地球冰川總面積的近1成，當中不乏全球著名旅遊景點及當地聖地。UNESCO利用衛星圖片，預測世界遺產地冰川隨著時間的變化，其後發表報告指，當中3分之1冰川將在30年內融化，注定在2050年前消失。

UNESCO列出將會消失冰川部分名單

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UNESCO指，無論各國為應對氣候變化採取何種行動，冰川終將融化。若能控制全球升温維持至1.5攝氏度內，就能挽救剩餘的三分之二冰川。但聯合國上周發布的報告指，目前未有可靠途徑實現目標。

環保少女宣布缺席Cop27 狠批峰會「漂綠」 【下一頁】

UNESCO亦列出多個將會消失的冰川，位置包括阿爾卑斯山及美國加州的優勝美地國家公園（Yosemite National Park），非洲最後世界遺產冰川同樣在2050年前消失。

UNESCO官員Tales Carvalho Resende表示，因為冰川是人類可真正看到的事物，屬重要的氣候變化指標之一。他指非常希望UNESCO預測出錯，但可惜過程根據事實的科學。美國布法羅大學（University at Buffalo）冰川學家Beata Csatho表示，在20世紀中期冰川狀況相較穩定，現時融化速度之快令人難以置信且史無前例。

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責任編輯：李俊儀

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