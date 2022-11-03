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【英國經濟】辛偉誠計劃擴大及延長暴利稅　籌集400億英鎊資金

宏觀解讀 18:50 2022/11/03

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英國財政計劃推遲到11月17日公布，市場對計劃能否籌集到所需資金一直存疑。英國《泰晤士報》報道指，新任首相辛偉誠（Rishi Sunak）和財相侯俊偉（Jeremy Hunt）計劃擴大對石油和天然氣企業的暴利稅，以便在5年內籌集約400億英鎊資金，應付財政計劃所需。

擴大暴利稅範圍至發電企業

報道指，辛偉誠和侯俊偉昨日會面，商討秋季財政預算計劃，以便在本周末前提交到預算案辦公室進行獨立評估。兩人希望將暴利稅稅率由25%提高至30%，並且將徵稅期限由原先2026年延長至2028年，又打算將計劃稅收擴大到發電企業，藉此將稅收最大化。

政府內部估計指，以上方法將使現有稅收收入（現行稅收將於2026年結束）增加50%，達到400億英鎊，但由於天然氣價格波動，潛在收入存在不確定性。

加大徵稅以填補公共財政缺口

辛偉誠和侯俊偉持續開源節流的目的，是要填補財政預算中，預計達500億英鎊的公共財政缺口。

英國石油公司（BP）首三季純利按年急升超過2倍至71億英鎊，巨額利潤促使辛偉誠政府有更大決心對能源企業徵收暴利稅。

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編輯：葉志偉

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美股 財政政策 辛偉誠 侯俊偉 天然氣 經濟 英鎊 英國

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