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【職場熱話】工作需要兼做客服 初以為容易應付 遇惡客不講理感氣憤 打工仔：就算乞食都唔好做客服

理財智慧 18:52 2022/11/03

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不少行業工作性質均是「以人為本」，即是主要工作就是面對不同的人，而客戶服務（CS）可說是當中的表表者，亦被公認為最難頂的職業之一，最近有網民在Dcard討論區發帖，指自己雖然不是客服，但工作上卻要兼顧客服，常常遇上惡客，忍不住抱怨「就算乞食都唔好做客服」。

事主兼做客服工作的經歷：

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同場加映：【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

 

對於事主的慘痛經歷及感受，獲不少網友認同，更引來他們分享擔當CS時的親身經歷。

CS基本上日日都會俾客鬧無數次，啲客一係打電話來鬧，一係走埋來當面鬧，發脾氣，大吵大鬧，想打人，咩奇觀都有見過。

啱啱出嚟做嘢果時又係做過份半CS嘅工，嗰陣時真係會激氣到鬧返個客轉頭，之後先發現你愈平靜佢先會愈嬲

做過CS，真係訓練自己心理質素，最慘係見過同事同個客傾左8粒鐘

試過做學校CS，part time course啲學生自己唔合格，調轉頭話個老師垃圾，心諗成班都合格，得你唔合格，好心反省吓，想串佢但又唔串得，好多人以為俾咗錢就大晒

Pt做過frontline坐櫃檯，亦都做過back office聽電話同覆msg。感受到其實大部分人面對面嘅時候，可能因為公眾地方會收歛啲，反而電話同msg會更加唔要臉，搵着數或者根本只係心情唔好揾人嚟出氣

同場加映：【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

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責任編輯：李兆明

 

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