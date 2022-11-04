Kanye West粉絲發起眾籌78億 助偶像重登超級富豪寶座

美國饒舌歌手Kanye West（現稱Ye）發表反猶太言論後一沉百踩，遭Adidas割席及終止合作，已經不再是身家超過10億美元（78億港元）的超級富豪。有粉絲就特意在網上發起眾籌，希望能助Kanye West重登超級富豪寶座。

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由於45歲的Kanye West近年打響Yeezy品牌的知名度，《福布斯》（Forbes）估計扣除Yeezy業務約15億美元（約117億港元）的收益後，Kanye West的身家只有4億美元（約31.2億港元），跌出超級富豪榜。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 更有部分網民反過來，以「不要讓Kanye West再做超級富豪」等目標發起眾籌。 ​​​​​​

有支持者於眾籌網站GoFundMe分別發起幾項眾籌活動，其中一個活動的籌款目標為10億美元，發起者表明目的是讓Kanye West再次做身價達10億美元的超級富豪。

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不過發起者僅籌集了5美元的款項，網站就已經將這項眾籌活動下架。其後更有部分網民反過來，以「不要讓Kanye West再做超級富豪」等目標發起眾籌。

外媒《Page Six》引述消息人士指，Kanye West的五大收入來源有四個都幾乎中斷，估計他在未來幾個月會有經濟危機。

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責任編輯：鄭錦玲