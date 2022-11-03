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【Microsoft Office】微軟測試新功能　直接上載手機相片到Word及PowerPoint

科技 18:30 2022/11/03

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Office Insider計畫人員，正在測試一項新功能，讓用戶更輕易地將手機相片載入網頁版的Word及PowerPoint。

微軟（Microsoft）近年積極開放跨平台操作功能，專門測試Microsoft Office新功能的Office Insider計畫網誌，日前公布Office Insider人員正測試一項新功能，讓用戶更輕易地將手機相片載入網頁版的Word及PowerPoint。

據Microsoft展示，日後用戶只需在網頁版的Word及PowerPoint內，點選「插入（Insert）」＞「圖片（Pictures）」＞「手機設備（Mobile Device）」，Microsoft Office將透過QR Code連接手機，連接後便能直接揀選並添加手機內的相片或圖片。另可選擇「變更圖片」>「從手機設備選擇（From Mobile Device）」更換圖片。

    點擊圖片放大
    +2

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需要注意的是，手機須事先與電腦完成同步，下載並安裝「連接至Windows」的應用程式，才可進行相關操作。此外，該功能僅適用於Android手機，尚未支援iOS。估計與以往Office Insider測試相同，測試沒問題後，便會正式推出功能，惟詳細時間有特官方公布。

責任編輯：張寶燕

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