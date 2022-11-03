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【南韓人踩人】女星李英愛向罹難家屬捐款 助遺體運返俄羅斯

環球社會熱點 18:05 2022/11/03

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南韓首爾梨泰院地區上周六（29日）晚發生人踩人慘劇，導致156人死亡，包括26名外國人遇難。外媒報道指，一名俄羅斯籍死者家屬無力負擔遺體運送費用，南韓女星李英愛得悉消息後，願意替家屬支付遺體運輸費。

警察廳長認處理不力致歉 事發窄巷旁酒店涉僭建 【南韓人踩人】

一名高麗族父親向媒體透露，他的25歲女兒Park Juliana在梨泰院事件中不幸遇難，打算將女兒遺體運回俄羅斯，但運輸費高達5,000美元（3.9萬港元），對於在療養院工作、收入不高的他來說難以負擔這筆巨額費。

外媒指，Juliana家人計劃在家鄉Primorsky Krai為她舉行葬禮，由於從南韓東海港前往Vladivostok的渡輪每周只有一班，若錯過周五（4日）的航班，需要延遲一周才完成身後事，使家人心急如焚。

南韓女星李英愛得悉消息後，透過南韓殘疾人基金會向Juliana家屬表示願意支付遺體運送費用，事件引來網民大讚李英愛善舉。

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民眾學CPR急救意欲增加 遺留物擺滿體育館 【下一頁】

俄羅斯駐首爾大使館稱，將盡快為遇難者提供所需文件，並直接向有關公司商討遺體運輸費用。韓亞航空亦指，願意向外國遇難者家屬提供來回機票處理身後事，現時已為來自9個國家的14名死者家屬提供機票。

據悉，南韓外交部正考慮為梨泰院悲劇的外國死者承擔殮葬費用，以及與其他部門商討簡化倖存者家屬抵韓程序。中央災害與安全對策本部稱，截至周四（3日）上午，26名外國死者當中，有7具遺體已送返本國。

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責任編輯：郭麗明

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