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【金融科技】薪酬差距致FinTech人才缺口　專家倡3建議育專才

14:00 2022/11/13

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有報告指，本港金融科技人才缺口的主因是薪酬差距。（資料圖片）

金融科技發展不單帶動金融服務創新，廣泛的應用亦令行業對金融科技人才的需求殷切。港大－渣打慈善基金金融科技學院聯同數碼港及生產力局日前公布「金融科技人才研究報告」，剖析導致金融科技人才缺口的主因是薪酬差距，並提出3大建議緩解人才不足挑戰。

【搶人才】85% Z世代員工盼住所附近上班　過半期望在家工作

港大－渣打慈善基金金融科技學院總裁及港大計算機科學系主任林德華指，因應本港電子支付的應用和全球虛擬產業的發展，電子支付與數碼貨幣已是本港金融業最為重視的金融科技發展趨勢，其次則是伴隨相關科技應用而衍生的網絡安全與數據私隱議題。

渴求大數據、人工智能、雲端3類專家

港大計算機科學副系主任姚兆明補充，大數據分析、人工智能，和雲端區塊鏈技術將成為改善和提升金融科技服務的3大重要技術。加上，57%受訪企業表示正在積極招攬金融科技專才，尤其是技術性崗位，預料來年企業需求最大的技術性崗位將包括應用程序和軟件開發人員、人工智能或機器學習專家、區塊鏈或數碼貨幣專家、系統架構師和雲端專家，以及數據科學家　

雖然報告指，65%受訪企業不會強求擔任金融科技技術性崗位的人員擁有金融服務相關知識，但64%受訪企業認為，具網絡安全及數據分析等技術知識的人士，在出任金融科技業的項目管理經理及數碼營銷專家等非技術性崗位時，更具競爭力。

港府及業界近年來已積極培育相關人才，惟人才短缺問題仍未解決。姚兆明稱，有7成受訪企業認為，當中最大成因是僱員期望薪酬與僱主所開出的薪酬有差距所致，其次則是缺乏相關技能。加上，本港金融科技發展近年急速發展，相關人才未必能了解清楚行業前景，以致未有清晰的職場規劃，或會影響入行。

參考大灣區行情　提升港企競爭力

林德華亦坦言，調查針對企業，故未能指出僱員與僱主期望的薪酬差距有多大，但仍建議企業應多參考鄰近地區金融業的行情，如大灣區同類職位的薪酬水平，加強本港企業自身競爭力。另提出3大緩解人才短缺建議，包括1）提供更多金融科技培訓課程、2）鼓勵業界與學界合作，為大專學生提供實習機會，以及3）提升業界對 ESG 的認知。

現時學界的培訓已由大專學院，延伸至中學，甚至小學。他認為，此舉能讓學童及早認識金融科技相關知識，以致長遠地孕育人才。與此同時，不少業內人士都有意進修轉型至從事金融科技業務，建議企業提供更多金融科技培訓課，助業內人士了解3大金融科技，甚至按各技術範疇提供專門培訓，讓他們能成為該範疇的專家。

添大專生實戰經驗　助中小企實拖ESG

數碼港首席公眾使命官陳思源則補充，僱員的實戰經驗十分重要，業界與學界需緊密合作，為大專生提供實習機會，成為他們入行的踏板，加快供應有經驗人才予市場。

惟報告發現， 38%受訪企業坦言不熟悉ESG和綠色金融的重要性和發展，兩人認為，業界、社會和學界要協力給予企業全面及時的指引，尤其是協助中小型金融企業實踐ESG業務。

【中小企支援】貿發局與Microsoft推「Go Beyond Your Limits」計劃　支援中小企及年輕數碼人才

【搶人才】畢業生就業前景信心僅5.26分　勞資雙方薪金期望落差達4000元

責任編輯：殷凱怡

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