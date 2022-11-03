【異動股】 康希諾強調吸入用新冠疫苗不會為業績帶來大幅增長 又遭富瑞劈價近半 康希諾股價暴跌近35%

昨日（2日）股價爆升逾6成的康希諾（06185）表示，預期吸入用新冠疫苗不會為公司業績帶來大幅增長，加上遭大行富瑞下調評級至「跑輸大市」，股價一度暴跌36%，低見90.2元，收報92元，仍大跌近35%，成交額20.5億元。不過，收市價仍較昨日爆升前高，本周至今累升28.4%。

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康希諾公告指，關注到近期媒體對公司吸入用新冠疫苗較為關注，因吸入用新冠疫苗商業化進程的推進，其逐步於全國多個省市可進行預約並使用，不過基於當前的免疫策略及內地加強針接種率較高的情況，預期吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）不會帶來公司業績的大幅增長。公司又指，截至目前，吸入用新冠疫苗僅於國內作為加強針納入緊急使用，未獲得海外國家的緊急使用批准。

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其後，富瑞發表研究報告指，認為該吸入式疫苗的消費這並不足以證明近期股票是合理地飆升，更將其目標價由203元大削近半至106元，評級下調至「跑輸大市」。該行提到，由於對新冠疫苗的需求疲弱，公司第三季的收入大幅下降。

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記者：郭秀慧