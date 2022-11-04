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巴西超模已簽婚前協議 與美足球星前夫分逾50億身家

環球社會熱點 08:05 2022/11/04

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美式足球明星球員Tom Brady早前確認，與巴西超模Gisele Bundchen已入紙離婚。當地傳媒指出，二人2009年結婚時已簽署婚前協議，早已決定分開時如何分配資產。據悉，兩人資產達7.33億美元，包括價值2,600萬美元的房地產。

巴西超模傳婚變難忍喪偶式育兒 為里安納度舊愛 【下一頁】

Tom Brady上月確認，與Gisele Bundchen的婚姻關係終止，並已入稟申請正式離婚。近日申請獲法官簽署確認，二人正式回復單身。《Page Six》報稱，兩人結婚時已簽署資產分配明確的婚前協議，估計有助簡化「分產」過程。

消息人士透露，身家估計分別達3.33億及4億美元（約26.1億及31.4億港元）的Tom Brady與Gisele Bundchen各自有個人事業，相關財產分配並不複雜，唯獨二人名下﹑價值2,600萬美元房地產（約2.04億港元）在處理上相對棘手。

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據悉，Tom Brady將獲得位於佛羅里達州印第安溪島上（Indian Creek Island），價值1，700萬美元（約1.33億港元）的豪宅。兩人於2020年斥資買下，並拆除原來的建築並重新興建，現時仍作於工程初期階段。

Gisele Bundchen則相信可獲得位於中美洲國家哥斯達黎加（Costa Rica）西部﹑尼科亞半島（Nicoya Peninsula）的渡假屋。有指，Gisele Bundchen今年2月購買價值125萬美元（約981萬港元）一間邁阿密海邊住宅，在當地亦有大量房產。

巴西超模傳請定離婚律師 網民盼情歸「女神收割機」 【下一頁】

兩人名下物業亦包括加勒比海國家巴哈馬的一間房屋﹑美國蒙大拿州（Montana）一處住宅及紐約市的一個公寓單位。

據指兩人在上周五（10月28日），Gisele Bundchen提交申請離婚時已決定資產分配。另外，他們亦預計共同擁有兩名子女的撫養權。

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責任編輯：吳漢培

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