▲ 【虛擬銀行】平安壹賬通銀行（PAOB）委任費軼明為行政總裁兼執行董事

虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）董事會宣布，委任費軼明為行政總裁兼執行董事，他將帶領該行管理團隊續擴大虛擬銀行在中小企業務方面發展的版圖，並尋求更多戰略合作夥伴，壯大該行業務規模。

香港壹賬通董事長兼平安壹賬通銀行董事長劉怡翔表示，費軼明在金融科技領域擁有豐富經驗，熟悉中港金融機構的運作，是推動該行進一步發展的最佳人選。

費軼明擁有超過20年的金融行業從業經驗，曾任職於滙豐銀行、麥肯錫，瑞銀證券、廊坊銀行等並擔任多個領導職位，在銀行、保險和資產管理業務方面擁有豐富的戰略制定和實施推動經驗。獲此委任前，費軼明擔任金融壹賬通副總經理和董事局秘書，在中小微企業金融服務持有獨到的觀點和豐富的實踐經驗，並對中國內地和香港市場非常熟悉。

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編輯：胡學能