  • 23°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行（PAOB）委任費軼明為行政總裁兼執行董事

Hot Talk 17:03 2022/11/03

分享：

分享：

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行（PAOB）委任費軼明為行政總裁兼執行董事

虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）董事會宣布，委任費軼明為行政總裁兼執行董事，他將帶領該行管理團隊續擴大虛擬銀行在中小企業務方面發展的版圖，並尋求更多戰略合作夥伴，壯大該行業務規模。

香港壹賬通董事長兼平安壹賬通銀行董事長劉怡翔表示，費軼明在金融科技領域擁有豐富經驗，熟悉中港金融機構的運作，是推動該行進一步發展的最佳人選。

費軼明擁有超過20年的金融行業從業經驗，曾任職於滙豐銀行、麥肯錫，瑞銀證券、廊坊銀行等並擔任多個領導職位，在銀行、保險和資產管理業務方面擁有豐富的戰略制定和實施推動經驗。獲此委任前，費軼明擔任金融壹賬通副總經理和董事局秘書，在中小微企業金融服務持有獨到的觀點和豐富的實踐經驗，並對中國內地和香港市場非常熟悉。

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

相關文章：

【虛擬銀行】8家虛銀上半年「燒錢」16.8億元　哪家客戶存款、貸款跑出？

【虛擬銀行】Mox中期虧損擴大近6%至逾3億元　客戶貸款及墊款較去年底大增約3倍

【虛擬銀行】livi bank中期虧損擴大17.9%至3.6億元　淨利息支出按年擴大1.1倍

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
虛擬銀行 Fintech 金融機構 銀行

上一篇文章

【聯想992】楊元慶：美芯片管制對業務影響輕微　半年多賺8%創新高　維持派中期息8港仙、周息率6.4厘（第二版）

下一篇文章

【台灣旅遊】台灣11.7起開放港澳旅行團入境　可停留15天、每團最多40人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款