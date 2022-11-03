【台灣旅遊】台灣11.7起開放港澳旅行團入境　可停留15天、每團最多40人

▲ 【台灣通關】台灣11.7起開放港澳旅行團入境 可停留15天、每團最多40人

台灣旅遊終於恢復，繼韓、日、泰相繼放寬入境旅遊，台灣最新宣布，下周一（7日）起放寬港澳人士入境旅遊，港澳人士可若團體方式赴台觀光，每團人數最多40人，並在台可停留15天。

台灣陸委會稱，配合中央流行疫情指揮中心自11月7日放寬防疫管制措施，經觀察台灣內外疫情未明顯上升，且目前每周入境人數總量管制尚有餘裕，同步於11月7日起調整下列內地港澳人士可依規定申請入境。

1）陸籍研修生；另有關在台就讀學位陸生之入境申請程序，主管機關已於10月13日解除邊境管制恢復常態，便利在台陸生往返兩岸。

2）港澳籍人士來台就業（以白領應聘為限）、宗教活動（含傳教弘法及研修教義）。另可以團體方式赴台觀光，由交通部觀光局核准之旅行業代為申請，每團人數為5人以上40人以下，在台可停留15天。

陸委會指出，未來仍將在確保當地安全及民眾權益、兼顧經濟發展與防疫考量下，滾動檢討、逐步調整陸港澳人士入境管制措施。

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