【南韓人踩人】3駐韓美軍救出逾30人 逾米8獲救者形容過程如拔蘿蔔

南韓梨泰院周末發生人踩人事件，事後有剛好在現場的駐韓美軍受訪指屍體遍地。三名駐韓美軍採訪報道後，有事件倖存者亦受訪表示，相信自己正是被美軍救出的其中一人。據悉3名美軍當晚救出逾30人，獲救男子形容，被救出時猶如拔蘿蔔。

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《法新社》曾引述當晚在現場的3名駐韓美軍報道，他們徹夜在現場不斷從人群中拉出受害者。《韓聯社》引述一名年逾20歲、來自南韓中部清州的男子報稱，相信正是現年49歲的Jarmil Taylor、32歲的Dane Beathard及34歲的Jerome Augusta將他救出。

生還南韓男子指當時正和朋友到梨泰院參加萬聖節活動，期間在人群中摔倒並被壓15分鐘。他形容，有一名強壯的非裔人士將身高1.82米，體重96公斤的他從人群中拉出，就如拔蘿蔔一般，情景如3位美軍受訪時透露內容完全一致。

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報道亦指，3名美軍當晚一共挽救逾30人性命。獲救男子表示，相信3名美軍正在京畿道凱西營（Camp Casey）中服役。他指很希望能和對方會面，向他們表示感謝，認為正是他們積極救援，令傷亡人數有所減少。

三名美軍於上周六（30日）到梨泰院參加萬聖節活動，一度被困窄巷。他們意識到情況不對後，隨即擠向小巷旁邊一個類似壁架的區域逃生，其後再參與救援將受害者從人群中拉出，並帶到安全位置讓救援人員實施心肺復甦。

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責任編輯：李俊儀