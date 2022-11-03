  • 23°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【南韓人踩人】3駐韓美軍救出逾30人 逾米8獲救者形容過程如拔蘿蔔

環球社會熱點 17:21 2022/11/03

分享：

分享：

南韓梨泰院周末發生人踩人事件，事後有剛好在現場的駐韓美軍受訪指屍體遍地。三名駐韓美軍採訪報道後，有事件倖存者亦受訪表示，相信自己正是被美軍救出的其中一人。據悉3名美軍當晚救出逾30人，獲救男子形容，被救出時猶如拔蘿蔔。

駐韓美軍靠一招成功逃生 形容現場屍橫遍地 【下一頁】

《法新社》曾引述當晚在現場的3名駐韓美軍報道，他們徹夜在現場不斷從人群中拉出受害者。《韓聯社》引述一名年逾20歲、來自南韓中部清州的男子報稱，相信正是現年49歲的Jarmil Taylor、32歲的Dane Beathard及34歲的Jerome Augusta將他救出。

生還南韓男子指當時正和朋友到梨泰院參加萬聖節活動，期間在人群中摔倒並被壓15分鐘。他形容，有一名強壯的非裔人士將身高1.82米，體重96公斤的他從人群中拉出，就如拔蘿蔔一般，情景如3位美軍受訪時透露內容完全一致。

南韓警察廳長認處理不力致歉 事發窄巷旁酒店涉僭建 【下一頁】

報道亦指，3名美軍當晚一共挽救逾30人性命。獲救男子表示，相信3名美軍正在京畿道凱西營（Camp Casey）中服役。他指很希望能和對方會面，向他們表示感謝，認為正是他們積極救援，令傷亡人數有所減少。

三名美軍於上周六（30日）到梨泰院參加萬聖節活動，一度被困窄巷。他們意識到情況不對後，隨即擠向小巷旁邊一個類似壁架的區域逃生，其後再參與救援將受害者從人群中拉出，並帶到安全位置讓救援人員實施心肺復甦。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【南韓人踩人】警察廳長認處理不力致歉 事發窄巷旁酒店涉僭建
2022/11/01
【南韓人踩人】警察廳長認處理不力致歉 事發窄巷旁酒店涉僭建
【南韓人踩人】美國眾議員姪女身亡 新學期剛到當地做交換生
2022/11/01
【南韓人踩人】美國眾議員姪女身亡 新學期剛到當地做交換生
【南韓人踩人】民眾學CPR急救意欲增加 遺留物擺滿體育館
2022/11/01
【南韓人踩人】民眾學CPR急救意欲增加 遺留物擺滿體育館
【南韓人踩人】警方承認欠人流管制　475人特別調查隊搜證
2022/10/31
【南韓人踩人】警方承認欠人流管制　475人特別調查隊搜證
【南韓人踩人】美國男大學生罹難　父意外前短訊叮囑安全
2022/10/31
【南韓人踩人】美國男大學生罹難　父意外前短訊叮囑安全

你可能感興趣

【南韓人踩人】警察廳長認處理不力致歉 事發窄巷旁酒店涉僭建
17:19 2022/11/01
【南韓人踩人】警察廳長認處理不力致歉 事發窄巷旁酒店涉僭建
【南韓人踩人】美國眾議員姪女身亡 新學期剛到當地做交換生
14:08 2022/11/01
【南韓人踩人】美國眾議員姪女身亡 新學期剛到當地做交換生
【南韓人踩人】民眾學CPR急救意欲增加 遺留物擺滿體育館
13:02 2022/11/01
【南韓人踩人】民眾學CPR急救意欲增加 遺留物擺滿體育館
意外事故 網絡熱話 南韓 萬聖節 美軍

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間17:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款