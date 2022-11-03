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網民瘋傳特朗普「死訊」測試Twitter審查假新聞能力

環球社會熱點 16:54 2022/11/03

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全球首富馬斯克近期收購Twitter，外界憂慮馬斯克能否全力打擊假資訊。網民近日在Twitter上瘋狂傳播美國前總統特朗普的「死訊」，目的是希望測試Twitter審查假新聞的能力。

Twitter加備註解釋 白宮刪除社保帖文 【下一頁】

馬斯克 （Elon Musk）之前透露有意收購Twitter時，曾再三表明自己是言論自由的擁護者，會以更寬容態度來處理社交媒體上的言論。網民憂慮他入主Twitter後，假新聞情況會更猖獗。

    點擊圖片放大
    +2

起初一名喜劇演員Tim Heidecker在Twitter發出帖文，列舉「特朗普已死 」及「馬斯克壓制了特朗普死訊」等多項不實言論，更鼓勵其他網民分享這則帖文。

大量網民決定轉發Tim Heidecker的帖文，透過測試Twitter會否刪除這些帖文，來了解平台審查假新聞的能力。

AOC不滿Twitter藍剔要收費 馬斯克：「請交錢」 【下一頁】

Tim Heidecker的帖文已獲超過8.5萬人讚好及超過1.3萬人轉發。網民甚至在轉發帖文時加上#TrumpIsDead這個hashtag，結果在Twitter引起更多人仿效。

不過馬斯克及Twitter暫時尚未回應特朗普「死訊」瘋傳一事。

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責任編輯：鄭錦玲

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