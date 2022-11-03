【通訊程式】WhatsApp添新功能「Communities 社群」　另有新功能可建立投票、進行32人視像通話等

WhatsApp於今年四月曾預告推出全新「Communities 社群」功能，今日正式在香港推出，未來數星期不論是Android及iOS裝置用戶都可陸續使用。新功能「社群」旨在讓用戶能夠將不同群組連繫在一起，更輕鬆方便地處理不同群組的對話。

用戶現可分別透過點擊對話上方或下方的最新「社群」分頁，從而建立新社群或加入現有群組。社群成員可輕易轉換不同群組以即時獲取所需資訊，而社群管理員亦可以向成員分享重要消息，諸如為鄰居、學校家長、同事等提供一個統一的溝通渠道，以進行群組對話。

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隨著新功能推出，WhatsApp亦為用戶帶來「社群學習中心」，提供不同工具及資源讓用戶學習如何成為出色的社群管理員，從而讓成員能夠在一個安全的環境下互相聯繫，促進有效溝通及資訊分享，實現社群的共同目標。

WhatsApp 社會效益全球總監 Clair Deevy表示：「不少人善用WhatsApp進行日常溝通及接收資訊。有見及此，我們希望為用戶帶來更多實用功能，包括：社群公告群組、群組首頁讓所有相關群組一目了然，從而提升他們的溝通及資訊分享體驗。此外，我們亦會繼續完善用戶體驗，例如：最新正式推出的心情回應，以及未來即將推出的投票功能。」

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此外，WhatsApp 亦宣布推出3個新功能，包括：在對話中建立投票、進行多達32人的視像通話，以及建立擁有最多1024名用戶的群組。另外，「社群」將沿用多個群組內已有的實用功能，例如心情回應、分享大型檔案、由管理員刪除訊息等。

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