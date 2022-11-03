【美國加息】聯儲局加息0.75厘 港銀即上調最優惠利率及儲蓄存款年利率 一文看清銀行加息步伐（不斷更新）

美國聯儲局於香港時間周四（3日）凌晨公布11月議息結果，一如市場預期，加息0.75厘，為連續第四次大手加息，聯邦基金利率目標區間升至3.75至4厘水平，目前利率水平已升至2007年11月以來的新高。美國聯儲局主席鮑威爾指，未來將繼續加息，最終利率水平可能高於之前預期。

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本港銀行也紛紛上調最優惠利率（P）。滙豐銀行（00005）周四宣布，由2022年11月4日（周五）起，上調港元最優惠利率25點子，由年利率 5.125% 調高至 5.375%。滙豐對上一次於2022年 9月23日調整港元最優惠利率，當時加息12.5點子。

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同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率 1亦調高 25 點子。滙豐對上一次於2022 年 9 月 23 日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時加息 12.4 點子。

戶口結餘（港元） 年利率 150,000 及以上 0.375% 10,000 – < 150,000 0.375% 5,000 – < 10,000 0.375% 5,000 以下 0%





另外，滙豐給予全面理財總值達 100 萬港元及以上的額外年利率 2 維持0.001%。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「自我們於 9 月份上調港元最優惠利率以來，一個月和三個月的香港銀行同業拆息持續向上，至今分別累積上升超過 59 和152 基點。今天我們再次上調利率，除了是基於對近日宏觀經濟的評估，還考慮到貸款人的償付能力，以及向存戶支付的利率等因素。我們會繼續留意外圍環境，適時調整利率水平，而大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。」

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恒生銀行（00011）將上調港元最優惠年利率，由5.125%上調至5.375%，加幅為25點子。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「鑑於近期宏觀經濟發展及考慮到各項市場狀況，包括資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘等，我們決定上調最優惠利率。」

該行亦上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達5,000港元或以上的儲蓄存款年利率，將由0.125%上調至0.375%。調整後之年利率如下：

存款結餘(港元) 年利率 150,000或以上 0.375%

10,000至149,999 0.375%

5,000至9,999 0.375% 5,000 以下 0%





倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣100萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率則維持不變，為0.001%。上述調整將於2022年11月4日起生效。

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渣打銀行（香港）宣佈，由2022年11月7日 (星期一) 起，最優惠貸款利率將上調0.25%，由年息5.375%，調升至年息5.625%。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.125%，上調至年息0.375%。

中國銀行（香港）（02388）宣佈自2022 年11月7日（星期一）起，該行之港元最優 惠利率由年利率 5.125 厘調整至 5.375 厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率 0.125 厘調整 至 0.375 厘。

每日戶口存款結餘（港幣） 年利率 5,000 元及以上 0.375% 低於 5,000 元 0%

優惠計劃：若活期儲蓄存款每日戶口結餘在港幣 1,000,000元或以上，將可享有額外 年利率 0.001%。

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責任編輯：陳詠妍