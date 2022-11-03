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必嘉坊·迎匯以「無憂價」推盤 首批折實呎價較上期低逾一成

股樓投資 16:37 2022/11/03

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恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊·迎匯今開價，首批單位涉56伙，提供開放式至3房單位，實用面積222至514平方呎，提供最高10%的折扣優惠，相較一期首批開價時提供最好5%為多，折實入場價由458.82萬元起，折實平均呎價約21238元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容首批開價為「無憂價」，望能產生更高度的關注，後續加推單位有機會有大幅的提價空間。被問及是次定價對比同系列的項目一期首批折實平均呎價23888元低超過一成，他回應兩者位置不同，故未有參照一期的開價，指集團一向都以市場能承受的價位推盤。相信項目能迎合市場需要，吸引一些鍾情市區盤，希望能享有便利交通配套的年輕準買家入市。項目明天起開放示範單位，料於周六開始收票，然後月內展開銷售。

對於加息，他認為息率仍屬歷史低位，且根據近月的銷售經驗，不少入市買家已做好應對加息的準備，指現時仍屬可接受的水平。是次發展商於首張價單提供共六種付款計畫，成交期分別為100天及建築期付款。值得一提的是，如選用「供款假期Payment Holiday」優惠二按付款計劃，發展商將提供最高為樓價四成的二按，首按加二按合共提供不超過樓價九成。而不超過樓價一成的二按貸款於供款首年享有「供款假期」，期內買家不需為該部分償還任何本金及利息。

延伸閲讀 【多圖】必嘉坊‧迎匯兩房連裝修示位陪你睇 現代復古風設計彰顯生活品味

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 恒基 必嘉坊 必嘉坊‧迎匯 紅磡

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