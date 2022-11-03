▲ 【人工調查】調查：香港僱主預期2023年加薪1.6%、呻請人難 哪些行業明年加薪幅度最多？

求職網站JobsDB發布《招聘、薪酬及福利調查報告》，報告於今年9月訪問481名香港商業機構。受訪僱主預期明年打工仔平均加薪1.6%，較去年同類報告預計減薪0.1%，輕微提高。調查報告指，68%受訪僱主指過去12個月請人難度較5年前增加，52%願意加碼薪金及福利，較去年多11百分點。

香港勞動人口從2019年底流失約19萬，該項調查指，受訪僱主目前最難招聘的職級包括主任／經理（64%）、中層管理（57%）和一般職員／非管理職位（54%）。僱主表示，難以填補職位的三大原因包括：

求職者對薪金及福利期望提升（60%）

難以招聘合適人才（60%）

難以招聘具相關經驗的人才（53%）

另外，也有近4成受訪企業指求職者離開香港而增加招聘難度。

請人難、留人難的情況下，企業除提出提供更豐厚的薪金及福利，也有約三成公司以改良Work-life Balance、公司文化和工作環境／設施，或彈性地點工作，容許員工在世界各地旅遊工作，招攬合適人才。

六大加薪幅度最高工種：傳媒、廣告、IT居首

整體薪酬調整方面，調查顯示僱主預期來年平均薪酬升幅為1.6%，六大加薪幅度最高工種分別為

傳媒／廣告（3.7%）

資訊科技（3.5%）

數碼市場推廣／電子商務／社交媒體行銷（3.4%）

品牌及市場推廣（3%）

工程（2.9%）

採購及買辦（2.9%）

花紅及福利方面，今年有更多僱主願意發放雙糧或花紅，以激勵員工。逾六成（63%）僱主於過去一年有派發花紅，平均派1.6個月花紅，為近三年最高；其中「檢測／實驗室」、「珠寶／寶石／鐘錶」及「廣告／公關／市場推廣」更是「全民有花紅或雙糧」。此外，僱主更預期明年派發花紅金額會更鬆手，至平均派1.9個月花紅，且各職級員工均有望受惠。

展望2023年首季經濟市場發展，超過七成（76%）受訪僱主保持審慎樂觀，預期就業市場的活躍程度增幅能維持去年水平，其中逾三分一（35%）企業更估計由第二季度開始市況會更為活躍。在招聘計劃方面，逾半（52%）僱主表示會維持現有全職人手，較去年增6%。

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編輯：麥德銘