  • 23°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【街景服務】Google關閉街景服務App　需轉用網頁版「街景工作室」

科技 17:30 2022/11/03

分享：

分享：

Google官方日前已向外媒《The Verge》證實，Google街景服務App將於應用程式商店下架。

Google街景服務自2007年啟用，今年邁向15周年，Google Maps（地圖）亦一向附有街景功能，方便用家360度全方位瀏覽某個特定地區的實景。惟Google官方日前已向外媒《The Verge》證實，Google街景服務App將於應用程式商店下架。

Google發言人Madison Gouveia向該外媒表示，Google計劃在未來幾周內，下架獨立的Google街景服務App，並於明年3月停止支援該App。包括去年首次推出的「路徑相片」功能也將消失。

【時代終結】Google Hangouts正式關閉　網頁版今日終止服務

【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具　服務範圍覆蓋20個國家

Google地圖保留街景功能 非完全停止服務

用戶未來需轉用Google地圖App或網頁版「街景工作室」（Street View Studio）。此外，Google地圖上仍會保留街景功能，用戶也可在街景工作室上傳360度影片，而非完全停止街景服務。

早前在Google I/O 2022大會，亦有發表一些有關Google地圖的新功能，類似進階版的街景呈現方式。包括將3D地圖聚焦在單一的建築物上呈現的「沉浸式實景（Immersive View）」功能，讓用戶搜尋地標、餐廳或商店時，俯視四周環境。該功能將分別優先於洛杉磯、倫敦、紐約、三藩市、東京五地登陸。

【手機鏡頭大戰】華為擊敗Google、Honor　Mate 50 Pro奪DXOMark手機攝影榜首

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【PS VR2】PlayStation VR2 11月15日開放預購　比PS5數位版貴1,000元
今日
【PS VR2】PlayStation VR2 11月15日開放預購　比PS5數位版貴1,000元
【阿里雲電腦】阿里雲「無影」手提電腦亮相　配備雲端運算能力
今日
【阿里雲電腦】阿里雲「無影」手提電腦亮相　配備雲端運算能力
【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具　服務範圍覆蓋20個國家
今日
【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具　服務範圍覆蓋20個國家
【AR購物】亞馬遜夥Snapchat推AR服務　允許用戶虛擬試戴和購買眼鏡
今日
【AR購物】亞馬遜夥Snapchat推AR服務　允許用戶虛擬試戴和購買眼鏡

你可能感興趣

【PS VR2】PlayStation VR2 11月15日開放預購　比PS5數位版貴1,000元
今日 13:00
【PS VR2】PlayStation VR2 11月15日開放預購　比PS5數位版貴1,000元
【阿里雲電腦】阿里雲「無影」手提電腦亮相　配備雲端運算能力
今日 11:23
【阿里雲電腦】阿里雲「無影」手提電腦亮相　配備雲端運算能力
【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具　服務範圍覆蓋20個國家
今日 12:00
【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具　服務範圍覆蓋20個國家
移動裝置 手機Apps Google Google Maps 3D Google I／O 三藩市 洛杉磯 倫敦 紐約

下一篇文章

【AR購物】亞馬遜夥Snapchat推AR服務　允許用戶虛擬試戴和購買眼鏡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【創新應用】美國聯合航空藉iPhone、iPad　助乘客減1300萬分鐘延誤時間
【創新應用】美國聯合航空藉iPhone、iPad　助乘客減1300萬分鐘延誤時間
【收購炒人】Elon Musk完成收購Twitter　傳怒炒管理層
【收購炒人】Elon Musk完成收購Twitter　傳怒炒管理層
【智能家居】蘋果上架智能門鎖「Level Lock+」　可用iPhone或Apple Watch解鎖
【智能家居】蘋果上架智能門鎖「Level Lock+」　可用iPhone或Apple Watch解鎖
【科技一周回顧】WhatsApp周二突死機　Apple Music、Apple TV+月費上調
【科技一周回顧】WhatsApp周二突死機　Apple Music、Apple TV+月費上調
【元宇宙】Google收購AI虛擬分身初創Alter　抗衡Facebook及TikTok
【元宇宙】Google收購AI虛擬分身初創Alter　抗衡Facebook及TikTok
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款