【街景服務】Google關閉街景服務App　需轉用網頁版「街景工作室」

▲ Google官方日前已向外媒《The Verge》證實，Google街景服務App將於應用程式商店下架。

Google街景服務自2007年啟用，今年邁向15周年，Google Maps（地圖）亦一向附有街景功能，方便用家360度全方位瀏覽某個特定地區的實景。惟Google官方日前已向外媒《The Verge》證實，Google街景服務App將於應用程式商店下架。

Google發言人Madison Gouveia向該外媒表示，Google計劃在未來幾周內，下架獨立的Google街景服務App，並於明年3月停止支援該App。包括去年首次推出的「路徑相片」功能也將消失。

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Google地圖保留街景功能 非完全停止服務

用戶未來需轉用Google地圖App或網頁版「街景工作室」（Street View Studio）。此外，Google地圖上仍會保留街景功能，用戶也可在街景工作室上傳360度影片，而非完全停止街景服務。

早前在Google I/O 2022大會，亦有發表一些有關Google地圖的新功能，類似進階版的街景呈現方式。包括將3D地圖聚焦在單一的建築物上呈現的「沉浸式實景（Immersive View）」功能，讓用戶搜尋地標、餐廳或商店時，俯視四周環境。該功能將分別優先於洛杉磯、倫敦、紐約、三藩市、東京五地登陸。

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責任編輯：張寶燕

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