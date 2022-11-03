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【投行裁員】摩根士丹利據報數周內宣布裁員　或涉香港及中國資本市場團隊

Hot Talk 16:23 2022/11/03

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【投行裁員】摩根士丹利據報數周內宣布裁員　或涉香港及中國資本市場團隊

據《路透》引述消息人士報道，因交易業務受到通脹上升和經濟衰退衝擊，摩根士丹利將在未來幾周在全球開始新一輪裁員，並主要集中於中國相關業務，當中涉及香港及中國的資本市場團隊。

兩名消息人士指，在亞太地區的銀行已經起草了一份過剩員工名單，他們主要來自中國相關業務的團隊，當中包括來自香港及中國的資本市場團隊，而其餘大部分均來自其他專注於中國境內和境外業務的團隊。 此外，一位消息人士指，該行在亞太地區也將裁走30多名科技投資銀行團隊成員。

報道指，三位消息人士透露，摩根士丹利全球裁員將大約在同一時間進行，而亞太地區的裁員人數將超過自由流失的人數，但最終裁員的規模尚未決定。

不過，亦有消息人士指，裁員並非迫在眉睫，亦指任何規模的裁員都僅佔全球員工的低個位數百分比。根據一份公司文件顯示，截至第三季度末，摩根士丹利在全球擁有81,567名員工。公司拒絕就此事置評。

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編輯：姚卓然

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中國 職位招聘 經濟衰退 經濟 投資銀行 香港 裁員

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