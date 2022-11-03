限時 9 日快閃!德國寶季尾開倉 全場陳列品及示範機 低至 1 折起

想用全城至抵嘅價錢掃平貨兼 Upgrade 全屋電器？機會黎啦飛雲！德國寶土瓜灣陳列中心將於 2022 年 11 月 5 至 13 日舉行季尾開倉，限時 9 日快閃！大量示範機及陳列品以低至 1 折起限量發售，全場一件不留！即刻約埋親戚朋友一齊黎掃貨啦！

大量熱賣皇牌產品，當中包括咖啡膠囊、咖啡粉、茶葉一機適用的隨芯咖啡機(CMC 111)（陳列品）、集電飯煲、壓力煲、真空煲、電鍋同燜燒鍋於一身的超級全能飯煲 (URC-24)（陳列品）、自家製 100%無添加果汁的活力養生機(PRO-M1)（陳列品）、 蒸又得焗又得而且勁慳位的多功能蒸烤焗爐(SGV-2617)（陳列品），以及各款熱水 爐、嵌入式大型電器，全場產品數量有限，售完即止，手快有手慢冇！

德國寶土瓜灣陳列中心 季尾快閃開倉詳情

日期：2022 年 11 月 5 - 13 日

時間：星期一至六 9am - 8pm

星期日及假期 11am - 7pm

地址：土瓜灣馬頭角道 116 號新寶工商中心二期地下 2-4 舖

(土瓜灣站 A1 出口 / 宋皇臺站 D 出口 步行約 10 分鐘)

歡迎使用現金、信用卡（購物滿$1,000 方可使用信用卡）或 6 大消費券支付平台

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*以上產品價格只供參考，德國寶保留最終決定權。

*所有產品數量有限，售完即止，恕不另行通知。

*購買陳列品或示範機時請即場驗收，產品成交後恕不退換。

關於德國寶

作為香港電熱水器先驅，始創於 1982 年的德國寶，多年來憑藉合理價錢、高質創新及安全可靠的 產品成功樹立市場口碑，期間不斷推陳出新，除皇牌產品電熱水器外，亦大舉進軍家電市場：從 煮食電器、生活電器、嵌入式電器、廚櫃以至保健產品應有盡有、一應俱全，全方位滿足各方顧 客的需求。

(特約)