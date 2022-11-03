【香港經濟】專家對本港第4季GDP預測 最牛睇升5%

▲ 專家對本港第4季GDP預測，最牛看升5%。

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政府統計處將於下周五（11月11日）正式公布本港第3季生產總值修訂數字，本周一（10月31日）已發表的初估數據，顯示上季GDP按年收縮4.5%，遠遜預期。專家對第4季的GDP預測呈大分歧，以大和最悲觀，料本季再倒退5%，星展及華僑永亨齊料負增長1.1%；反觀上商最進取，料受惠消費券及市民疫後報復式消費等刺激，大膽估算本季GDP急升5%。

此外，多項主要經濟數據惡化，專家已爭相下調今年全年的經濟預測，綜合最新預估，目前最樂觀是恒生 （00011） ，料負增長0.8%，上商料收縮1.1%，信銀國際料倒退逾2%，星展料跌2.5%，花旗料跌2.6%，華僑永亨料跌2.7%，大華銀行料跌3%，高盛及美銀齊料跌3.2%，大和料跌3.7%。

市場聚焦官方會否再下調預測

港府曾於8月時調低經濟預測，料今年GDP由收縮0.5%到正增長0.5%，市場聚焦官方會否再下調預測。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，香港第三季經濟表現遜預期，已將今明兩年的全年經濟增長預測進一步調低，今年料按年收縮2.6%，明年按年增長2.8%。繼二季度出現暫時改善後，三季度經濟按季增長再度惡化，內部動力疲軟，消費再次沒有增長，投資按年下降14.3%。由於本地經濟活動未見明顯復甦，加上近期樓價快速下跌，與內地經濟增長，以及通關前景仍充滿不確定性，可能會使今年第 4 季度和明年首季度經濟繼續面臨重大挑戰。

星展香港研究部經濟師謝家曦預期，今年全年GDP收縮2.5%，明年全年才回升3.8%。可是，上商研究部主管林俊泓估計，今年第4季GDP勁彈5%，但全年仍倒退1.1%，明年才有望重拾升軌增長1.2%。

至於對明年GDP估計，以信銀料升4%最勇、華僑永亨料升3%、星展為2.8%、高盛料升2.3%及上商料升1.2%。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮剖析，由於歐美等外圍主要經濟體衰退風險高企，香港出口短期内繼續面對沉重壓力，嚴重影響GDP表現，2022全年有機會收縮超過2%。但受惠於低基數效應，以及本地經濟活動進一步正常化及開放，2023年有機會出現約4%的顯著反彈。

華僑永亨銀行經濟師姜靜指，持續的邊境防疫措施、金融條件的收緊，以及股票和房地產市場調整帶來的負財富效應，對本港消費和投資的打擊比預期大，加上外部需求進一步轉弱，故下調對今年以及明年香港的經濟展望。預計第四季的GDP將按年收縮1.1%，2022年全年將錄得2.7%的負增長。

展望2023年，姜靜認為，在各地央行高利率的打擊下，全球的增長不可避免地放緩、甚至進入衰退，本地的經濟難免會受到影響。儘管如此，一些正面的因素仍能發揮作用，假設内地放鬆邊境防疫措施，並持續對經濟的刺激，疊加低基數效應，估計香港全年增長仍能達到3%。

但姜靜補充，假設基本面繼續惡化，如持續未能和內地通關，且資產市場的悲觀情緒延續，同時政府的刺激措施未能及時和有力地支持經濟，香港可能會出現進一步的衰退。

那邊廂，大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部日前拆解香港第三季經濟較差的底蘊，預估為按年下跌4.5%，創超過兩年以來最大幅度萎縮，跌幅多於市場預期的0.8%，按季亦下跌2.6%。第三季外貿表現疲弱，其中出口按年下跌15.5%，跌幅較第二季的8.4%進一步擴大，反映出口表現疲弱由內地擴大至其他目的地，服務輸出亦轉為下跌；本地需求同樣表現乏力，本地固定資本形成總額亦下跌14.3%，是逾兩年來首度再現雙位數跌幅。即使有消費券支持，私人消費開支只能連續兩季達至按年持平，反映消費氣氛疲弱。大新指，按初步數據估計，今年前三季經濟累積按年倒退達3.3%，以10月初步情況來看，第四季相信難以完全扭轉劣勢，加上基數效應，估計本季經濟會再出現按年倒退，全年跌幅相信遠遜目前預期的負數0.8%，有可能達負增長介乎2%至3%，會留待公布第三季修訂數據後再調整預測。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪