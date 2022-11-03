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【有相睇】將軍澳東港城兩房548萬沽　實用呎價11760元

股樓投資 16:25 2022/11/03

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八號風球懸掛期間，有用家積極睇樓搵盤。美聯物業黃少明說，將軍澳東港城6座低層C室，實用面積466平方呎，兩房間隔，原開價600萬元，終減價52萬元，即約9%，獲區外客以548萬元購入作新婚居所，實用呎價11,760元。據悉，單位面向馬路，而且樓下為商場排風口，屬屋苑質素較低的單位。 

從代理提供的相片可見，單位裝修企理。據了解，買家本身於同區睇樓，其後得悉地理位置佳，毗鄰港鐵站的東港城，有見上址業主願意大幅減價，終決定扑鎚以「筍價」入市。

資料顯示，原業主於2013年中以405萬元購入上述單位，持貨超過9年，現帳面獲利143萬元，物業萬內升值35%。 

延伸閱讀 原業主睇淡後市累減530萬　凱滙兩房1070萬蝕沽【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

將軍澳 美聯物業 東港城 二手市場 私人屋苑

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