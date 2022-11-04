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【有相睇】七旬業主遭家人催賣樓移民　先花20萬翻新吸客　終累劈269沽葵涌廣場

股樓投資 16:47 2022/11/04

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再有業主因移民而劈價賣樓。中原地產許偉業說，葵涌廣場1座低層H室，實用面積516平方呎，三房間隔，由一位70多歲業主持有，於2021年開始放盤，由於當時不急於出售，所以叫價進取，高達930萬元，而單位亦因此無人問津。不過，近期市道持續轉差，該名老業主同時遭家人催促賣樓移民，因此近月多次減價，雖然叫價調低至728萬元，但未能成功吸引買家。 

據悉，原業主見單位一直未能賣出，兩個月前花費約20萬元翻新單位。近日有年輕夫婦得悉上址放盤，見單位裝修新淨，合乎所需，考慮到近期樓價跌幅明顯，所以大膽鋤價，出價650萬元洽購，並希望與老業主會面傾談。最終老業主見年輕夫婦誠意十足，同時亦願意略為提價，最終買賣雙方各讓一步，單位以661萬元沽出，實用呎價約12,810元。若與去年起初叫價相比，累計劈價269萬元。 

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2015年7月以580萬元購入上述單位收租，不計期內租金收入，現帳面獲利81萬元，物業期內升值14%。 

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撰文 : 黃卓賢

葵涌廣場 葵涌 中原地產 二手市場 私人屋苑

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