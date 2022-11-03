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渣打近2億元收購 新加坡跨境支付平台25%股權

股樓投資 16:39 2022/11/03

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渣打(02888)宣布，於今日全資附屬SCOHL和在新加坡成立及營運以區塊鏈為基礎的跨境支付和價值交換平台Partior訂立股份認購協議，據此，SCOHL同意按每股2.573美元，認購於Partior的25％股權，現金認購價涉2,333.3萬美元即1.8億元。渣打全日收報46.8元跌2.5%。

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渣打表示，於Partior的股權投資乃建基於渣打塑造未來支付的願景，該投資確保渣打能夠提供可滿足其客戶的新興需求的支付基礎。該投資使渣打能夠深化其區塊鏈創新能力，並加強其承諾，為全球價值流動建立更透明、高效和安全的基礎設施。認購協議的完成須待包括德國和韓國併購管控批准等的條件達成後，方可作實。

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撰文 : 李尚毅

渣打集團（02888） 港股

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