卡塔爾請多國球迷睇世界盃 只需做一件事

卡塔爾世界盃將於本月20日舉行，外媒報道指，東道主卡塔爾邀請部分球迷觀賞世界盃開幕禮，並包他們所有食宿費用，但有一個條件。據悉，卡塔爾要求球迷必須發布歌頒世界盃的社交帖文，而且要向委員會報告所有負面留言。

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荷蘭媒體上周報道指，卡塔爾主辦方主動邀請兩名荷蘭「球迷領袖」，協助挑選50名國家隊球迷，為他們免費提供世界盃之旅食宿，出席世界盃開幕禮及觀賞比賽。

據悉，卡塔世界盃最高委員會（Supreme Committee）要求球迷必須遵守「社交媒體行為準則」，要發表有關世界盃的正面評論作為回報。此外，球迷要向委員會報告任何具侮辱、辱罵及冒犯性評論，並附上有關評論截圖。

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委員會發言人周二（1日）向路透社證實上述消息，稱「球迷領袖」計劃有來自60個國家或地區約400名KOL及球迷，容許他們親自挑選合適球迷，為世界盃提供獨特見解、內容構思及信息等。委員會續稱，獲邀球迷不應貶低卡塔爾、本會或FIFA世界盃。

據悉比利時與法國已有球迷獲卡塔爾邀請免費參加世界盃之旅。

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責任編輯：郭麗明