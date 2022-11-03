【大行報告】推遲業務復甦時間表預測約一年 高盛下調美團目標價至235元

高盛將美團（03690）業務復甦時間表預測相應推遲約一年，主要因內地冬季再有疫情影響到店活動，以及當局或於明年第二季再逐步放寬防疫限制。該行維持美團「買入」評級，並將目標價由275元下調至235元。美團周四（3日）收市報141.5元，跌幅3.5%。

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該行預期美團將於2023年底至2024年上半年迎來強勁復甦，指美團新業務於過去六個季度虧損超過500億元人民幣，在成本合理化情況下預計美團優選的虧損將在2023至2024年進一步收窄。對於即將公布的第三季業績，該行預測收入將增長25%，經調整後EBIT料達盈虧平衡、利潤率達約1%，料第四季維持疫情影響下的疲軟狀況。

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高盛認為市場對宏觀經濟及疫情復甦的擔憂令近期相對股價疲弱，預計美團第四季外賣訂單量及到店業務收入將增長8%，並維持2022至2025年實現20%以上核心本地商業收入複合年增長率的預測。該行亦將2023及2024年外賣訂單量預測由增長32%及16%分別調整至12%及25%，店內收入增長預測下調至11%及22%。

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撰文：鄭昊彤