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【金融峰會】凱雷投資創始人：日圓滙價弱勢可利用　倘下試160甚或更多、可達成非常吸引交易

股市 16:01 2022/11/03

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【金融峰會】凱雷投資創始人：日圓滙價弱勢可利用　倘下試160甚或更多、可達成非常吸引交易

日圓自美國今年3月展開加息周期以來不斷貶值，凱雷投資集團聯合創始人William E. Conway今早出席國際金融領袖投資峰會「與國際投資者對話」環節專題討論表示，個人今日最喜歡的市場是日本，部分原因是1美元兌105日圓的滙價，在數個月升至150日圓水平，「對於持美元的人而言，日本所有東西都（如同）在打折（everything's on sale in Japan for people who have dollars）」。

Conway認為，此滙率走勢是可以利用，相信日圓會進一步貶值，「不知道1美元會否可能見160日圓（以港滙7.85計，100日圓兌4.9港元）或178日圓（100日圓兌4.４港元）水平」，屆時可達成非常吸引的交易。他稱，自己較喜歡在企業業績上賺錢，而非從貨幣表現，然而他認為只要日本繼續專注刺激通脹、續維持負利率，日圓就可能續疲軟，「而他們（日本的決策者）似乎正致力於這一政策」。

Conway指，由於日圓拆息約零水平，可以很平借到錢，有利於在日本投資私募股權，且對交易增加槓桿亦可提升股本回報率。

英仕曼集團首席執行官Luke Ellis認同從股市角度而言，日本是最具吸引力。Ellis指，日本已有30年的零工資通脹，每年只有一次工資按年通脹可達2%，因該國的所有工資水平都是在每年3、4月確定，央行處於該困局而必須在貨幣政策保持刺激立場。

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

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記者：胡學能

經濟 貨幣政策 美元 美國 日圓 加息 日本

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