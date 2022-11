▲ 【金融峰會】凱雷投資創始人:日圓滙價弱勢可利用 倘下試160甚或更多、可達成非常吸引交易

日圓自美國今年3月展開加息周期以來不斷貶值,凱雷投資集團聯合創始人William E. Conway今早出席國際金融領袖投資峰會「與國際投資者對話」環節專題討論表示,個人今日最喜歡的市場是日本,部分原因是1美元兌105日圓的滙價,在數個月升至150日圓水平,「對於持美元的人而言,日本所有東西都(如同)在打折(everything's on sale in Japan for people who have dollars)」。

Conway認為,此滙率走勢是可以利用,相信日圓會進一步貶值,「不知道1美元會否可能見160日圓(以港滙7.85計,100日圓兌4.9港元)或178日圓(100日圓兌4.4港元)水平」,屆時可達成非常吸引的交易。他稱,自己較喜歡在企業業績上賺錢,而非從貨幣表現,然而他認為只要日本繼續專注刺激通脹、續維持負利率,日圓就可能續疲軟,「而他們(日本的決策者)似乎正致力於這一政策」。

Conway指,由於日圓拆息約零水平,可以很平借到錢,有利於在日本投資私募股權,且對交易增加槓桿亦可提升股本回報率。

英仕曼集團首席執行官Luke Ellis認同從股市角度而言,日本是最具吸引力。Ellis指,日本已有30年的零工資通脹,每年只有一次工資按年通脹可達2%,因該國的所有工資水平都是在每年3、4月確定,央行處於該困局而必須在貨幣政策保持刺激立場。

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博? 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 !

相關文章:

【金融峰會】紐約梅隆投管CEO:股債匯AUM今年均有下跌 惟相信市場不確定性可為主動式管理帶來機遇

【金融峰會】道富環球CEO:投資者要重回市場需符合兩大因素 10月市場風險胃納突然擴大

【金融峰會】英仕曼CEO:投資世界處於新模式 倘認為只需配置於單一資產屬錯誤想法

記者:胡學能