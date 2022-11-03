【港元定存】恒生半年定存息4.05厘 4大行中最高息

▲ 恒生今天加半年港元定存至4.05厘。

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聯儲局加息0.75厘後，今天（11月3日）滙豐（HSBC）率先上調優惠利率（P）0.25厘，暫有2間銀行隨即提高港元定期存款息，包括恒生 （00011） 新近追趕4厘息行列；交銀香港則微加3個月及1年期0.05厘，3個月的新息率報4.1厘，1年為4.25厘。

此外，集友則3招齊發，推3個快閃高息港元定存優惠，存98天享3.7厘年息、168天有4厘年息，以及288天年息達4.2厘，起存金額為20萬元，上限3000萬元，適合所有客戶以全新資金在分行渠道開立，推廣期至下周三（11月9日），額滿即止。

另方面，比併4大行，先說半年期年息，恒生今天勁加0.45厘至4.05厘，須網上尊享；若以其他渠道開立，年息也提升0.4厘至突破4厘大關，為4大行中最高息，跑贏中銀香港 （02388） ；中銀於上周三（10月26日）大升同期年息0.7厘至3.8厘；渣打香港 （02888） 年息為3.6厘；滙豐於本周一（31日）調升0.3厘至3.4厘，似想拉近跟競敵的距離。

3個月期年息方面，恒生新近大幅上調0.55厘至網上尊享的3.75厘；其他渠道開立亦調升0.5厘至3.7厘，亦冠絕4大行；中銀上周大幅勁升1厘，新息率至3.6厘，仍遙遙領先滙豐剛上調0.4厘至2.9厘；渣打也於本周一大幅提升此短存年息1.1厘至2.5厘，惟只供中小企客戶。

不過，恒生暫維持特選客戶3個月年息僅3.2厘，半年年息3.8厘，兩息率皆不及網上尊享的同期3.75厘及4.05厘。

至於1年期息率，恒生暫乏長息的特惠息選擇，渣打香港於10月31日加0.2厘，息率追貼中銀香港的4厘。中銀更早於10月26日勁加0.6厘，兩行皆跑贏滙豐於10月底提高0.3厘至3.7厘。

順帶一提，市傳渣打為大戶存入200萬元新錢，半年年息有4.4厘，1年息率有4.7厘。渣打今早回應本報查詢指，該行不時為特選客戶提供特惠定存推廣，息率因客戶個別情況而異。

由於上述發鈔行的超高息因人而異，故不放在高息榜比較列。

那邊廂，若計及分行較多的大行的港元定存息率，東亞 （00023） 昨（2日）加1年期息率0.2厘至4.4厘；工銀亞洲亦提高同期息率0.5厘至3.95厘。至於半年期年息，東亞加0.2厘至4.2厘，工銀亞洲也加0.3厘至4.1厘，而星展的半年存期齊享4.2厘年息。

要是把中小行也計在內，1年息率以富邦的5.1厘稱冠，半年年息也以該行的4.9厘居首；3個月的高息王是東亞的8.8厘。

港息後向繫於美息，聯儲局主席鮑威爾放鷹後，美資大行也上調今輪加息周期的美國終極利率預測。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢時引述，該行的分析員最新預期，料聯儲局於12月15日的會議或加息50點子，明年2月再加息50點子，3月和5月分別只加25點子，令最終利率達到5.25至5.5厘。

廖嘉豪又料，今年底至明年第一季，美滙指數有機會保持於110到115區間，但上試區間頂部的概率較高。

另外，做定存換Eason門票再加推！TOM集團（02383）旗下虛擬銀行匯立（WeLaB Bank）推出的GoSave 2.0 定期存款送陳奕迅演唱會門票，優惠於10月尾已經爆滿。 今天再爭取額外一批門票，再次以GoSave 2.0定期存款優惠推出，且把門檻降至3萬元，但鎖定年期較長，詳情如下：有兩大選擇，（1）若想換領價值980元換兩張陳奕迅演唱會門票，可揀存入4萬元做18個月定存，或存7萬元做12個月定存，或存入9萬元做9個月定存。

（2）至於若想換領陳奕迅演唱會飛價值680元兩張，可存入3萬元做18個月定存，或存入5萬元做12個月定存，又或存6萬元做9個月定存。

匯立強調，以上定期沒有年利率， 先到先得送完即止，但保證有飛。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪